تدوین راهبردهای هفتگانه پیشگیری از خشونت علیه کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله مسعودی فرید در نشست خبری ظهر چهارشنبه که به مناسبت هفته کودک برگزار شد، گفت: در راستای تحقق سیاست ارتقائی، همه کودکان باید در فضای مناسب رشد کنند. در برخی از کشورها دو درصد از تولید ناخالص ملی برای رشد و تکامل ابتدایی کودکان اختصاص پیدا می کند. این در حالی است که سهم تولید ناخالص ملی در آموزش عالی تنها نیم درصد است و این نشان دهنده اهمیت دوران کودکی است.

وی با اشاره به اینکه از کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده حمایت می کنیم، افزود: این افراد شامل کودکان بدسرپرست، بی سرپرست، سرپرست غیرموثر و پیشگیری از کودکان آزاردیده است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اظهارداشت: تنبیه و کودک آزاری در مدارس به سرعت به ما گزارش می شود و ۷ راهبرد اساسی برای کنترل و پیشگیری از خشونت علیه کودکان در دست تدوین داریم که در سطح ملی انجام می شود.

فرید با اشاره به اینکه ۷۰ درصد کودک آزاری ها در آینده باعث کاهش بهره وری این افراد می شود، گفت: کودک آزاری در بزرگسالی بر روح و روان کودکان تاثیر می گذارد.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی و مداخله بهنگام، اقدامات قضایی به موقع و غیره از جمله رویکردهایی است که در بحث کاهش کودک آزاری و پیشگیری از خشونت موثر است، گفت: رسانه ها، تشکل های غیردولتی، قوانین و حمایت اقتصادی خانواده ها از دیگر راهبردها هستند.

به گفته فرید، ۹۵ درصد کودکان کار و خیابان، با خانواده زندگی می کنند در همین راستا مراکز روزانه تدوین کرده ایم.

وی افزود: ۷۰ درصد کودکان کار، غیرایرانی و اتباع بیگانه هستند.