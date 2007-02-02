مهندس محمد رضا باقرپناهی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ، با انتقاد از نحوه تغییر کاربری اراضی در اطراف کتابخانه آیت ‌الله مرعشی نجفی ، اظهار داشت: مدتی است شاهد افت تصمیمات و کار کیفی و کارشناسی در کمیسیون ‌های ماده 5 استان قم هستیم که امیدواریم اعضای این کمیسیون توجه به حساسیت کار خود به خصوص در تغییر کاربری‌ ها و صدور پروانه ساختمانی در جداره خیابان ارم و بالاخص اطراف کتابخانه حضرت آیت ‌الله مرعشی نجفی داشته باشند. زیرا اگرچه این بنا تاریخی نیست اما از جنبه‌ های عملکردی میراث فرهنگ و تاریخ اسلام ، کتاب خدا و عترت معصومین(ع) در خزائن این بنا نگهداری می ‌شود.

وی ادامه داد: محققین ، طلاب ، علما و دانشمندان از ایران و یا سایر نقاط جهان به این مکان رفت و آمد دارند لذا مسئولان و اعضای کمیسیون ماده 5 استان باید حتما به ارتقای کیفیت کاربری اجتماعی این مکان که قسمتی از بخش تاریخی شهر قم است ، معتقد باشند و به ارزشهای فرهنگی ارج بنهند.



پناهی بیان اینکه این اماکن میراث ملی تلقی می‌ شوند ، تصریح کرد: باید در طراحی شهری ترکیب عناصر و اجزایی که فضا‌های شهری این اماکن را شکل می‌ دهد هم از جنبه ‌های کارکردی و هم به لحاظ معماری و حجم ساختمانی سیمای بصری مطلوبی را برای این بخش تاریخی شهر به ارمغان بیاورد ، نه اینکه این بنای مهم در لابه‌لای بنا‌های بی‌هویت و متاثر از بهره ‌وری سوداگرانه از زمین محو گردد.



وی تاکید کرد: همه می ‌دانند که مسئول و متولی این کتابخانه عظیم ، مدت‌ های مدیدی از ساخت و ساز این کتابخانه خودداری نمود تا بلکه مسئولان حرف واحدی را در ساخت و ساز و یا بهسازی و نوسازی مرکز شهر قم بزنند و ایشان به تبعیت نسبت به این امر اقدام کند اما این حرف واحد و یا اقتدار کافی حاصل نگشت و نهایتا ، در تصمیمی با عقب نشینی در خیابان ارم ، این کتابخانه عظیم بنا گردید. بنابراین اکنون باید عظمت این بنای ملی در طراحی شهری و ساخت بناهای اطراف حفظ گردد.