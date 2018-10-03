تلاش جبهه غربی-عربی-عبری برای سوق لبنان به مرحله خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر نشانه های فراوانی در خصوص تلاش هدفمند آمریکا و اروپا علاوه بر عربستان و رژیم اسرائیل برای سوق دادن لبنان به سمت مرحله ای خطرناک از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، وجود دارد که همه را نگران کرده است. چنین تبیین می شود که از آنجا که گروه سیاسی طرفدار و متمایل به کشورهای فوق، جنگ یک دهه اخیر را باخته اند و در نتیجه ثبات لبنان خارج از سلطه خود را بر نمی‌تابند، ترجیح می‌دهند که این کشور مادام که تحت سلطه دیگران است، ضعیف و مفلوک بماند.

«ابراهیم الامین» سردبیر روزنامه الاخبار این موضوع را بمثابه گزاره ای راهبردی مورد بررسی قرار داده و ابعاد آن را برشمرده است:

۱- تشدید طرح های تحریم که دستیابی لبنان به کمک‌های مالی و اقتصادی خارجی را دشوار و پیچیده می‌سازد.

۲- افزایش میزان اقدامات تنبیهی علیه نهادها و شخصیت‌ها و گروه‌ها به این بهانه که آنها به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم به حزب‌الله کمک می‌کنند.

۳- عدم همکاری با هر رئیس‌جمهور، رییس مجلس و یا دولتی که با حزب‌الله مبارزه نکند.

۴- قراردادن نام لبنان در فهرست کشورهای ناکارآمد که توانایی جذب سرمایه‌گذاران خارجی را ندارند.

۵- هدف قرار دادن سازمان و وضعیت امنیتی- نظامی لبنان تا زمانی که منجر به خلع سلاح مقاومت شده و مانع از هر گونه موضع‌گیری سیاسی و رسانه‌ای که موجبات خشم آمریکا، رژیم اسرائیل و سعودی می شود، گردد.

همه این فشارها می تواند در لبنان تداوم یابد؛ اما آنچه دلیل نگرانی اصلی محسوب می شود تلاش کشورهای فوق برای جلوگیری از برپایی دولتی است که متحدینشان در آن از حق همه‌جانبه وتو برخوردار نباشند.

این گروه تلاش می کنند با این سخن که سعد الحریری، مامور تشکیل کابینه لبنان باید با اعلام انصراف از مأموریتی که به وی محول شده، مدیریت بحران را به میشل عون و حزب‌الله واگذار نماید، می خواهند سطح جدیدی از فشارها را اعمال کنند.

غرض و طرح و نقشه این گروه آن است که در چنین وضعیتی، دولت و کشور لبنان با هرج و مرج بزرگی مواجه و زمینه برای کنترل وضعیت اقتصادی لبنان توسط حریری و متحدانش فراهم خواهد شد.