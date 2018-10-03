چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب شروع به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه شاهد مشارکت ۲۴۴ شرکت داخلی و خارجی هستیم که از این تعداد، ۲۱۶ شرکت داخل کشور و ۲۸ شرکت خارجی حضور دارند، این در حالی است که نمایندگان ۱۲ کشور خارجی شامل ایتالیا، چین، اتریش، ترکیه، دانمارک، اسپانیا، هلند، انگلستان، فرانسه، یونان و آمریکا در این دوره از نمایشگاه حاضر شده اند که سه کشور چین، آلمان و ترکیه دارای یک پایون اختصاصی در این نمایشگاه هستند.

این نمایشگاه از امروز به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر فعال است.

همزمان با این نمایشگاه، کارگاه تعاملی روزنامه نگاری تخصصی آب برگزار می شود.