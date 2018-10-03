دستگیری سارقان کف زن حرفه ای در مرند

به گزارش خبرنگار، کاظم دهقانی فرمانده انتظامی شهرستان مرند، ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که در آستانه هفته ناجا برگزار شد، خاطرنشان کرد: ۲ سارق حرفه ای کف زن در شهرستان مرند دستگیر شدند که به بهانه خرید وسایل از دست فروشان، از ۱۲ نفر از فروشندگان کف زنی کرده بودند که تحویل دستگاه قضایی شدند.

دهقانی همچنین عنوان کرد: یک باند کلاهبرداری نیز کشف شد که از طریق ارسال پیامک نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان اقدام به کلاهبرداری کرده بودند، کلاهبرداران دیگری نیز در شهرستان مرند دستگیری شدند که از طلافروشان اقدام به کلاهبرداری می کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند در ادامه از کشف احتکار جدیدی در مرند خبر داد و اظهار داشت: ۲۲۰ کیسه شکر، ۸۸ حلب روغن مایه ۱۷ کیلویی و ۵۰ جعبه روغن جامد در شهرستان مرند به ارزش ۵۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان شکلات خارجی قاچاق نیز در مرند کشف و به مقام قضایی تحویل داده شد.

اجرای ۱۱۰ عنوان برنامه در هفته ناجا

دهقانی در بخش دیگری با اشاره به اجرای ۱۱۰ عنوان برنامه در هفته نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: هفته نیروی انتظامی امسال با شعار «پلیس مقتدر امین مردم» با اجرای ۱۱۰ برنامه در شهرستان مرند برگزار می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه هفته نیروی انتظامی از روز جمعه آغاز می شود، خاطرنشان کرد: نشستی با مردم شهرستان از ساعت ۱۱ در محل نماز جمعه مرند خواهیم داشت تا به مشکلات آن ها رسیدگی کنیم.

دهقانی با اشاره به سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه گفت: نمایشگاه هفته دفاع مقدس و عکس مبارزه با مواد مخدر بعد از نماز جمعه برپا می شود.

وی ادامه داد: مراسم صبحگاه مشترک نیز روز شنبه با حضور اعضای شورای تامین و امام جمعه و اعضای شورای اداری و نیروهای مسلح شهرستان مرند برگزار می شود که تجلیل از خانواده شهدا و جانبازان و نیروهای نمونه از جمله برنامه های این مراسم است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه سخنرانی هایی پیرامون آسیب های اجتماعی و فضای مجازی برای عموم مردم برگزار خواهد شد، گفت: در هفته ناجا خدمات مضاعفی در شهرستان مرند خواهیم داشت، که براین اساس ساعات کاری ناجا در این هفته افزایش پیدا می کند.

دهقانی مراسم غبارروبی مزار شهدا در روز پنجشنبه و دیدار با امام جمعه مرند را از دیگر برنامه های هفته ناجا در این شهرستان برشمرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند در بخش دیگری با تقدیر از اقدام قاطع سپاه در پاسخ به تروریست ها اظهار داشت: آن ها برای ما فشنگ شلیک کردند اما ما با موشک پاسخ آن ها را دادیم تا حواس خود را جمع کنند که اگر یک ضربه بزنند با ۱۰ ضربه پاسخ خواهیم داد.

دهقانی افزود: نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح آماده دفاع از خاک میهن عزیز اسلامی است و اجازه نخواهیم داد مشکل خاصی در امنیت داخلی و خارجی برای مردم به وجود بیاید.