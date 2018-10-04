  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۲ مهر ۱۳۹۷، ۸:۰۷

یک مقام مسئول خبر داد:

اتمام روسازی پل راه‌آهن قزوین-رشت دریاچه سد سفیدرود

سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: اجرای روسازی طولانی‌ترین پل راه‌آهن قزوین-رشت در حاشیه دریاچه سد سفیدرود به طول ۱۴۲۹ متر به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، عباس خطیبی نحوه عبور راه‌آهن از سد و رودخانه سفیدرود که پس از کارون پر آب‌ترین رودخانه ایران به شمار می‌رود را یکی پیچیدگی‌های اجرا در راه‌آهن قزوین ـ رشت ذکر کرد و گفت: عبور راه‌آهن از فضای محدود موجود بین اراضی شهری و سد سفیدرود از یک طرف و وارد شدن به منطقه کوهستانی سخت از سوی دیگر، اجرای پل در این محدوده را به عنوان گزینه ارجح و نهایی مطرح کرد.

وی افزود:‌ در تقاطع مشترک راه اصلی و آزادراه قزوین ـ رشت با راه‌آهن و سد منجیل واقع در شهر منجیل که فصل مشترک شبکه‌های مختلف حمل و نقل منطقه است این پل اجرایی شد.

خطیبی این پل را یکی از شاهکارهای مهندسی در راه‌آهن قزوین ـ رشت دانست و افزود:‌ توپوگرافی خاص مسیر راه‌آهن قزوین ـ رشت، کوهستانی بودن مسیر، مسائل زیست محیطی و بافت کشاورزی موجب شد تا در اجرای این خط ریلی اقدامات ویژه‌ای برای اولین بار نظیر اجرای همین پل صورت گیرد.

سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرای روسازی این پل به روش سیستم دال خط بتنی را برای اولین بار در کشور اعلام کرد و گفت:‌ روش اجرای روسازی بتنی به صورت درجا بوده و برای کاهش ارتعاشات ناشی از حرکت قطار و جلوگیری از ایجاد پدیده تشدید، از یک لایه محافظ گرانولی به ضخامت ۳ سانتی متر زیر اسلب بتنی مسیر استفاده شده است.

وی اظهار داشت: این پل دارای دو قوس افقی با شعاع ۵۰۰ است که در ارتفاعی بالاتر از آزادراه قرار گرفته و در ساخت آن حدود ۱۴۰ تن آرماتور برای مسلح کردن ۱۵۰۰ متر مکعب بتن با مقاومت ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع به کار رفته است.

کد خبر 4420052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها