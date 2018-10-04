به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، عباس خطیبی نحوه عبور راه‌آهن از سد و رودخانه سفیدرود که پس از کارون پر آب‌ترین رودخانه ایران به شمار می‌رود را یکی پیچیدگی‌های اجرا در راه‌آهن قزوین ـ رشت ذکر کرد و گفت: عبور راه‌آهن از فضای محدود موجود بین اراضی شهری و سد سفیدرود از یک طرف و وارد شدن به منطقه کوهستانی سخت از سوی دیگر، اجرای پل در این محدوده را به عنوان گزینه ارجح و نهایی مطرح کرد.

وی افزود:‌ در تقاطع مشترک راه اصلی و آزادراه قزوین ـ رشت با راه‌آهن و سد منجیل واقع در شهر منجیل که فصل مشترک شبکه‌های مختلف حمل و نقل منطقه است این پل اجرایی شد.

خطیبی این پل را یکی از شاهکارهای مهندسی در راه‌آهن قزوین ـ رشت دانست و افزود:‌ توپوگرافی خاص مسیر راه‌آهن قزوین ـ رشت، کوهستانی بودن مسیر، مسائل زیست محیطی و بافت کشاورزی موجب شد تا در اجرای این خط ریلی اقدامات ویژه‌ای برای اولین بار نظیر اجرای همین پل صورت گیرد.

سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرای روسازی این پل به روش سیستم دال خط بتنی را برای اولین بار در کشور اعلام کرد و گفت:‌ روش اجرای روسازی بتنی به صورت درجا بوده و برای کاهش ارتعاشات ناشی از حرکت قطار و جلوگیری از ایجاد پدیده تشدید، از یک لایه محافظ گرانولی به ضخامت ۳ سانتی متر زیر اسلب بتنی مسیر استفاده شده است.

وی اظهار داشت: این پل دارای دو قوس افقی با شعاع ۵۰۰ است که در ارتفاعی بالاتر از آزادراه قرار گرفته و در ساخت آن حدود ۱۴۰ تن آرماتور برای مسلح کردن ۱۵۰۰ متر مکعب بتن با مقاومت ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع به کار رفته است.