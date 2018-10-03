لزوم آموزش شهروندی در حوزه ایمنی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در این بازدید که به مناسبت روز آتش نشان صورت گرفت ضمن تقدیر از کارکنان خدوم آتش نشانی، به بررسی مشکلات این سازمان پرداخت. وی در جریان این بازدید گفت: شورای پنجم معتقد است هر کجا که نیاز باشد آتش نشانی را تقویت کند؛ این تقویت می تواند در حوزه تجهیزات، منابع انسانی، آموزش های کیفی، آموزش های شهروندی، مسائل انگیزشی، نوسازی ناوگان و نوسازی ساختمان ها و... صورت پذیرد.

وی افزود: معتقدیم برای هر یک از اقداماتی که عنوان شد باید برنامه داشته باشیم تا متناسب با تجربه جهانی با توجه به مشکلاتی که داریم، حرکت کنیم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات این سازمان بیان کرد: یکی از مشکلات آتش نشانی تماس های غیر واقعی و سفرهای غیر ضروری است که باید برای آن فکر شود. در دنیا برای این کار برنامه ریزی کرده اند و شاید مجهز کردن کل شهر به سیستم جی آی اس و... از عمده کارها باشد.

فراهانی خاطر نشان کرد: بحث CSR در شرکت ها و سازمان ها در دنیا اهمیت زیادی دارد؛ از این رو بخش عمده ای از هزینه های اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی باید به سمت هزینه های ایمنی و امنیت سوق پیدا کند. بحث R&D نیز مهم است و باید رصد شود تا دنیا چه کارهایی انجام داده و مشکلاتی که ما داریم، دنیا چگونه آن را حل کرده است.

وی در ادامه عنوان کرد: کارهای جدید و به روزی در دنیا انجام می شود و باید مرتب مطالعه صورت بگیرد و بومی سازی شود. ما باید مرتب وضعیت خود را بهبود ببخشیم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: ساختمان های جدید به واسطه الزامات شهرسازی مشکلات کمتری دارند و مشکل ما بر سر ساختمان های قدیمی است؛ به خصوص ساختمان های بلند مرتبه ای که در عرض های کم و در معابر کوچک ساخته شده، که حتی ماشین عادی هم به سختی عبور می کند؛ چه برسد به ماشین آتش نشانی بتواند از این معابر برای اطفا حریق تردد کند.

فراهانی در رابطه با مدیریت ریسک و پیشگیری از وقایع بیان کرد: بحث مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. چرا که قبل از اینکه اتفاقی رخ بدهد باید پیش بینی ها صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: گفته می شود هر یک ریالی که در مدیریت ریسک هزینه شود از ده هزار برابر آن در خسارت بحران پیشگیری کرده ایم. به میزانی که به سمت پیشگیری برویم به همان میزان ارزش کار ما اهمیت پیدا می کند از این رو مسئله آموزش اهمیت زیادی دارد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت تجهیزات آتش نشانی اظهار کرد: بحث استفاده از نوع مهندسی روز در آتش نشانی مهم است. بحث مهندسی تعمیرات، دانشی است که این روزها استفاده می شود که سبب پیشگیری از خرابی تجهیزات خواهد شد. اگر برنامه نگهداشت دوره ای تجهیزات به درستی اجرا شود حتی یک مورد خرابی نخواهیم داشت. یعنی به نحوی روی تعمیرات برنامه ریزی شده که امکان ندارد تجهیزات در آن لحظه که نیاز داریم، کار نکند.

این عضو شورای شهر با تاکید بر لزوم همکاری با دانشگاه ها و تخصص های مرتبط گفت: این اقدامات سبب بالا بردن مهارت ها و تخصص های مرتبط با آتش نشانی می شود. آموزش های ایمنی در صدا و سیما بسیار کم است. که البته ایمنی تنها آتش سوزی نیست بلکه هر حادثه ای که در ایران اتفاق می افتد سازمان آتش نشانی آن را مدیریت می کند که با توجه به فراوانی این حوادث نیاز است با کمک صدا و سیما برنامه هایی برای آموزش شهروندی تدوین شود؛ همچنین این امر در فیلم ها و سریال های صدا و سیما می تواند ارائه شود که البته اثر آموزش غیر مستقیم بیشتر است.

وی با تاکید بر آموزش شهروندان در بخش ایمنی اظهار کرد: حجم زیادی از آموزش هایی که باید داده شود در دنیا پیگیری می شود؛ یکی از این روش های، ساخت کلیپ های طنز است؛ همانگونه که تجربه کلیپ های راهنمایی و رانندگی در فرهنگ رانندگی موفقیت آمیز بود می توان از این مدل برای افزایش ایمنی استفاده کرد.

فراهانی اضافه کرد: رسانه ملی طبق مصوبه مجلس، باید آموزش های مربوط به ایمنی را رایگان پخش کند و تنها نیاز به تهیه و تولید دارد که اثر آن ماندگار است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: بحث منابع انسانی مهم است و انگیزه افراد اهمیت به سزایی دارد و افراد باید در یک مجموعه انگیزشان افزایش بیابد. از این رو همانگونه که مسائل معنوی مانند تشویق ها اهمیت دارد مسائل مادی هم اهمیت بسیار زیادی دارد.

فراهانی با اشاره به بازدید سال گذشته از مجموعه آتش نشانی بیان کرد: در سال گذشته از برخی ایستگاه هایی بازدید داشتم که حداقل فضای زیست مناسب را ندارد این در حالی است که آتش نشان ها بخشی از زندگی خود را در آن جا می گذرانند و شرایط زیست مناسب باید برای آن ها تامین شود که با مدیریت باید این مسائل مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: شاید در نگاه اول بحث محیط کار آتش نشانان نسبت به سایر موارد اهمیت کمتری داشته باشد اما طبق تئوری پنجره شکسته، امر کوچکی اگر اصلاح نشود بعد از مدت کوتاه همه به آن بی اهمیت خواهند شد و این اشکال به سایر قسمت ها سرایت خواهد کرد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در پایان عنوان کرد: خیلی از آموزش ها را می توان به صورت آنلاین ارائه کرد و می توان از اپلیکیشن های آموزشی نیز استفاده کرد و این دوره ها را هم شهروندان و هم پرسنل می توان ارائه کرد. طبیعتا ارتباط خوبی با کلان شهرها از سوی سازمان وجود دارد که اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که تجربیات آتش نشانی مهم است. اگر اتفاقی بیفتد؛ آن اتفاق کلاس درس است هر چند شکست بخوریم و یا موفق بشویم اینها تماما به عنوان درس آموخته مطرح است. افراد باید تشویق شوند بعد از حادثه به خود آن حادثه نگاه نکنند بلکه به درس هایی توجه شود که از آن تجربه احصا می شود.