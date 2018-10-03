به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان بعدازظهر چهارشبه در مجمع عمومی هیئت فوتبال استان مازندران گفت: نساجی و خونه به خونه هر دو در سال گذشته جذابیت خاصی به لیگ دسته اول داده بودند و امروز با رقابتی کاملا فوتبالی نساجی در لیگ ‌برتر حضور دارد.

وی ضمن تشکر از مدیران عامل تیم ها و باشگاه ها اظهار کرد: ما در تمامی رده ها تیم در لیگ برتر داریم و صعود های زیادی در طول یکسال گذشته داشته ایم.

وی با بیان اینکه در همه رده ها آموزش جدی گرفته می شود، افزود: هیئت مازندران در بخش آموزش جز هیات های پیشرو در کشور است.

بهروان عنوان کرد: بسیاری از شورای اسلامی شهرهای استان همکاری های تنگاتنگ و حمایت های بی دریغی از تیم ها و باشگاه ها دارند، از جمله آنها ساری بعنوان مرکز استان است که حضور شخصیتی کاملا ورزشی همچون دکتر سعید نجاریان باعث شده تا همواره فوتبال استان از مساعدت های آنها بهره مند شود.

رئیس هیئت فوتبال مازندران تصریح کرد: هزینه های سرسام آور باعث شده تا باشگاه هایی که در رده های پایه فعالیت دارند با مشکلات بزرگی مواجه شوند و وضعیت اسفناکی دارند.

بهروان با اشاره به اینکه ما استان اول داشتن تیم در کشور هستیم افزود: تیم ها باید دارای هیئت مدیره شوند و باشگاه خودشان را ثبت کنند و مدارس فوتبال غیر مجاز باید مجوز بگیرند و آکادمی درست کنند تا دارای ساختار شوند.