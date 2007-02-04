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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۱۴

/ بهترین رمان انقلاب از منظر نویسندگان و منتقدان /

" آواز کشتگان " را بهترین می دانم

" آواز کشتگان " را بهترین می دانم

محمدحسن شهسواری رمان " آواز کشتگان " را بهترین رمانی می داند که تا کنون درباره وقایع انقلاب خوانده است .

این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، " آواز کشتگان " رضا براهنی را یکی از آثار قابل تامل با موضوع انقلاب خواند و گفت : ذات داستان گویی این اثر بر محتوای آن غلبه دارد . آنچه منطقی است این است که درونمایه اثر باید در تار و پود داستان باشد نه اینکه بر آن سوار شود .

شهسواری دلیل کم بودن رمان های انقلابی و نپرداختن نویسندگان به این موضوع را در تفاوت ذات انقلاب و سرشت رمان دانست که یکی ایدئولوژیک و دیگری انتقادی است.

وی گفت : نویسنده کلیت اتفاق و وقایع را قبول و باور دارد ولی در رمان نمی تواند بگوید که همه جوانب آن خوب و یکسان است . نویسنده اگر چنین ببیند و بگوید ، یک مقاله تبلیغاتی نگاشته است .

 

کد مطلب 442012

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