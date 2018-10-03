ممنوعیت استفاده از خودروهای فاقد معاینه فنی در وزارتخانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مقیمی استاندار تهران در بخشنامه‌ای که خطاب به معاونان رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌اجرایی صادر کرده، از همه آنها خواسته است جلوی قرارداد با پیمانکاران دارای خودروی فاقد معاینه فنی را بگیرند و هیچ پرداختی به متخلفان نداشته باشند.

استاندار تهران در این بخشنامه با اشاره به اجرای فاز دوم طرح کاهش و کنترل مکانیزه معاینه فنی همه خودروها در سراسر شهر تهران از اول آبان ماه سال ۹۷ خطاب به مدیران ارشد اجرایی نوشته است: کلیه خودروهای مورد استفاده به صورت ملکی یا استیجاری پیمانکاران ملزم به اخذ معاینه فنی معتبر هستند.

او همچنین تاکید کرده: از اول مهرماه سال جاری از عقد یا ادامه قرارداد با پیمانکارانی که خودروهای آنها فاقد گواهی معاینه فنی معتبر هستند، اکیدا خودداری شود.

مقیمی همچنین از پلیس راهور تهران خواسته است تا از ابتدای آبان ماه ۹۷ از تردد هرگونه خودروی فاقد معاینه فنی جلوگیری و ضمن اعمال قانون، خودروی متخلف را توقیف کند.

استاندار تهران تاکید کرده که: پس از ابلاغ این بخشنامه، ذی‌حسابان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند از تایید و پرداخت کلیه هزینه‌های مرتبط با سرویس و نگهداری، سوخت و قرارداد پیمانکاری خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی خودداری کنند.