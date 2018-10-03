به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید در دانشگاه معارف اسلامی قم که امروز در سالن همایش این دانشگاه برگزار شد، افزود: در سال ۱۳۱۳ رضا خان پیگیر تأسیس دانشگاه در ایران بود، اما کسانی که دنبال تأسیس دانشگاه بودند، باورمندان و تعلیم یافتگان در فضای دانشگاه غربی بودند.

وی ادامه داد: این افراد بنیان دانشگاه را برای سکولاریزه کردن نظام سنتی ایران و تربیت انسان‌های متخصصی که متعهد به نظام و تفکر غربی در کشور بودند می خواستند و درصدد بودند از این افراد در مسئولیت‌های مختلف اداره کشور استفاده کنند.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: انقلاب اسلامی و فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها در مدت زمانی مشخص رخ می‌دهد، چراکه خروجی دانشگاه‌ها در حوزه اندیشه‌ای و فکری نمی‌تواند حامل وجه علمی انقلاب اسلامی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین بعد از مدتی بازگشایی دانشگاه‌ها، ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و اتفاقاتی که دانشگاه‌ها را دانشگاه تراز انقلاب اسلامی قرار دهد، در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها یادآورشد: شاید یکی از مهمترین تحولاتی که در دانشگاه رقم می‌خورد تا دانشگاه متناسب با انقلاب اسلامی و کشور انقلابی ایران اسلامی باشد، موضوع ورود دروس معارف به زمره دروس الزامی است که یک دانشجو باید سپری کند.

وی با اشاره به هدف از ورود دروس معارف اسلامی به دانشگاه‌ها و الزام دانشجویان برای گذراندن این دروس بیان کرد: دلبسته شدن فارغ‌التحصیلان دانشگاه به اسلام، انقلاب و هویت اسلامی خود و آشنای به معارف اسلامی هدف این دروس بوده است.

حجت‌الاسلام رستمی هشدار داد: خطری که دروس معارف اسلامی را تهدید می‌کند، از یک سو این است که مجموعه معارف اسلامی، درسی همانند سایر دروس دانشگاه است، یعنی همانگونه که دانشجو فیزیک و ریاضی عمومی و زبان فارسی و انگلیسی را پاس می‌کند، این دروس را نیز پاس می‌کند، بخش زیادی از نقدهایی که دروس معارف اسلامی می‌شود، از این ناحیه است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر تهدیدی که در این زمینه وجود دارد تفکیکی است که در این دروس صورت گرفته بر این اساس که دروس معارف فرصتی برای تبلیغ دین است و جنبه علمی و پژوهشی آن مورد غفلت قرار می گیرد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها تأکید کرد: آنچه که در درس معارف اسلامی بایسته باید حاصل شود، این است که با تبیین عالمانه معارف دینی، انقلاب، تمدن، تاریخ و اخلاق اسلامی با بیانی عالمانه خروجی ارتباط دانشجو از نقطه به نقطه بالاتر و به سمت هدف مطلوب باشد که دانشجو را بالا برده باشد.

وی افزود: فضای دانشگاه‌های معارف اسلامی فضایی است که بنای آن بر تربیت استاد دروس معارف اسلامی باشد، این استاد و مدرس بایستی استاد تراز حوزه معارف باشد و شایستگی‌ها و لوازمی که یک مدرس معارف باید داشته باشد، باید در وجهه کمالی آن در دانشگاه معارف حاصل شود.