به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی اهر با اشاره انتقام حادثه تروریستی اهواز از تروریست‌ها اظهار کرد: حمله موشکی اخیر به مقرر تروریست‌های داعش در سوریه نشان‌گر اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود.

وی، قرار دادن حقوق شهروندی در دستور کار جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان اهر را مایه مباهات دانسته و افزود: در جامعه حقوق شهروندی داریم ولی آنچه برای ما مهم است این بوده که حقوق شهروندی را ارتقاء دهیم و دولت در منشور حقوق شهروندی دو رویکرد حفظ حرمت و خدمت را مدنظر قرار داده است.

فرماندار شهرستان اهر بابیان اینکه تکریم ارباب‌رجوع مهم‌ترین رویکرد دستگاه‌های دولتی در حقوق شهروندی است، گفت: این‌که تا به حال برای حفظ حقوق شهروندی دستگاه‌های دولتی چه اقداماتی انجام داده‌اند برای مردم مهم است و بایستی مدیران سعی کنند تا حقوق شهروندی را در دستگاه‌های تحت مدیریت احصاء نمایند.

نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی اهر، راه‌اندازی میز خدمت در دستگاه‌های دولتی را از دیگر رویکردهای دولت در حفظ حقوق شهروندی برشمرد و ابراز داشت: تمامی دستگاه‌هایی که از بیت‌المال اداره می‌شوند اعم از دولتی، غیردولتی و انقلابی، حقوق شهروندی را مصداق سازی کرده و برای احصای آن برنامه ریزی کنند.

سپاه اهر آماده برگزاری یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران است

در این جلسه سرهنگ عبدالحسین ایمانی فرمانده سپاه ناحیه اهر نیز اظهار داشت: ستاد برگزاری یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران با دستور امام جمعه اهر و با دعوت سپاه از مسئولان منطقه در اهر تشکیل می‌شود.

وی افزود: یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران بایستی به‌ صورتی برگزار شود که در شان و منزلت شهدا باشد و بر همین اساس می‌بایست تمامی دستگاه‌ها و نهادها سپاه را در برگزاری این یادواره یاری کنند.

وی برگزاری این یادواره در یکی از روزهای هفته بسیج را پیشنهاد کرد.