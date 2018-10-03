به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مسئول جدید حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه ساز شکست دشمن است، اظهار داشت: حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی موجب کاهش وابستگی ها می شود.

وی بیان کرد: کشاورزان و دامداران نقش مهمی در ارتقای بخش تولید دارند و مهمترین نقش را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.

مسئول امور استان های نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی زمینه ساز توسعه بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین وظایف احیای تفکر جهادی است، افزود: جهاد به معنای گذشتن از همه چیز واقدام به هر کاری درهر زمانی بدون داشتن توقع است.

مسئول امور استان های نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی بیان کرد: هم اکنون دراین شرایط سخت اقتصادی وتلاش دشمنان در تمامی عرصه ها باید صبورانه وبا مدیریت قوی عمل کنیم ومشکلات را رفع نمائیم.

دراین مراسم از زحمات حجت الاسلام حبیب الله زمانی به عنوان مسئول نماینده ولی فقیه درسازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال وبختیاری منصوب واز خدمات ارزنده حجت الاسلام دهقان مسئول سابق نماینده ولی فقیه درسازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال وبختیاری تقدیر شد.