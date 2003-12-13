تيم ملي اميد با مايلي كهن آغاز كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين تمرين كه ازساعت 16 آغازشد تنهاحسين كعبي وناظمي غليب بودند. درتمرين امروزبازيكناني كه دررقابتهاي اين هفته ليگ برترحضور داشتند تنها به دويدن دورزمين اكتفا كردند ومابقي زيرنظرنادرفرياد شيران به كارخود ادامه دادند. درتمرين امروزمبعلي، كاظميان واميري با مصدوميت روبروبودند كه تنها به دويدن آرام دورزمين پرداختند. مرحله بعدي اردوي تيم ملي اميد ازروزشنبه آغازخواهد شد. سردارمحمدي پيش ازآغازتمرينات تيم اميد بازيكنان را بااهداف اردوآشنا كرد وسپس محمد مايلي كهن درجلسه اي با بازيكنان درمورد برنامه ها واهداف اين تيم توضيحاتي ارايه كرد. تمرينات تيم ملي اميد تا پس فرداادامه خواهد داشت.



