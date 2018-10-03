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۱۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۷

رئیس اتاق اصناف بهارستان خبر داد؛

کشف انبار ۱۵۰ میلیارد ریالی لوازم یدکی احتکار شده در بهارستان

کشف انبار ۱۵۰ میلیارد ریالی لوازم یدکی احتکار شده در بهارستان

بهارستان- رئیس اتاق اصناف بهارستان از کشف انبار ۱۵۰ میلیارد ریالی لوازم یدکی احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر درویشی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف انبار ۱۵۰ میلیارد ریالی لوازم یدکی احتکار شده در بهارستان خبر داد و اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری تعداد زیادی لوازم یدکی خودرو در یک انبار در شهرستان بهارستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این طرح در راستای مبارزه با احتکار و گشت‌های مشترک‌ بازرسان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد و طی آن مقدار زیادی لوازم یدکی خودروهای سنگین احتکار شده به کشف رسید.

درویشی عنوان کرد: برابر دستور مقام قضایی این انبار پلمب و پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

رئیس اتاق اصناف بهارستان در پایان با تاکید بر اینکه بازرسان  اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت با هنجارشکنان و افرادی که آرامش و آسایش شهروندان را با احتکار لوازم به مخاطره می اندازند به شدت برخورد می کند، از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مسئولین مربوطه اطلاع دهند.

کد مطلب 4420269

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