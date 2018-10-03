به گزارش خبرنگار مهر، جعفر درویشی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف انبار ۱۵۰ میلیارد ریالی لوازم یدکی احتکار شده در بهارستان خبر داد و اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری تعداد زیادی لوازم یدکی خودرو در یک انبار در شهرستان بهارستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این طرح در راستای مبارزه با احتکار و گشت‌های مشترک‌ بازرسان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد و طی آن مقدار زیادی لوازم یدکی خودروهای سنگین احتکار شده به کشف رسید.

درویشی عنوان کرد: برابر دستور مقام قضایی این انبار پلمب و پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

رئیس اتاق اصناف بهارستان در پایان با تاکید بر اینکه بازرسان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت با هنجارشکنان و افرادی که آرامش و آسایش شهروندان را با احتکار لوازم به مخاطره می اندازند به شدت برخورد می کند، از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مسئولین مربوطه اطلاع دهند.