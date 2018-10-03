ریاض منکر حضور «خاشقجی» در کنسولگری عربستان در استانبول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری به نقل از یک مسئول سعودی حضور جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در ترکیه را تکذیب کردند.

یک مسئول سعودی به رویترز اعلام کرد: گزارش های مربوط به اختفای جمال خاشقجی نویسنده برجسته عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول کذب است.

شایان ذکر است که فعالان سعودی در صفحه توئیتری خود اعلام کردند که «جمال خاشقجی» فعال معارض سعودی که برای ثبت ازدواج خود به سفارت عربستان سعودی در ترکیه مراجعه کرده بود، ربوده شد.

نامزد خاشقجی در گفتگو با شبکه تی‌آرتی ترکیه گفته بود: خاشقجی بعد از ظهر روز سه شنبه برای تکمیل کارهای رسمی ازدواج‌مان وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد، اما پس از خروج همه از کنسولگری، خبری از او نشد، چون از ساختمان خارج نشده است».

نام جمال خاشقجی پیشتر در فهرست افراد بازداشتی تحت تعقیب توسط بن سلمان ولی‌عهد سعودی قرار گرفته بود، لذا برخی از فعالان در صفحه توئیتر خود نوشتند که اقای خاشقجی به دستور بن سلمان ربوده شده است.

برخی از کابران اینترنتی می‌گویند که که مقامات سعودی احتمالا خاشقجی را ربوده‌اند، زیرا وی اخیرا از سیاست‌های آل‌سعود انتقاد کرده است.

مقامات بلندپایه دولت ترکیه اعلام کردند جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی همچنان در کنسولگری عربستان در استانبول حضور دارد.

جمال خاشقجی نویسنده و فعال معارض سعودی قبل از آغاز موج بازداشت شاهزادگان و مسئولان و مخالفان توسط محمد بن سلمان از این کشور خارج شد.