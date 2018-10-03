«دوورکوویچ» رئیس فدراسیون جهانی شطرنج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات ریاست فدراسیون جهانی شطرنج امروز در هتل شراتون در شهر باتومی گرجستان برگزار شد.
در این انتخابات نایجل شورت از انگلیس، آرکادی دوورکوویچ از روسیه و جورجیوس ماکروپولوس از یونان نامزد ریاست بودند که البته شورت پس از سخنرانی اش انصراف خود را به نفع دوورکوویچ اعلام کرد تا انتخابات با دو نامزد برگزار شود.
پس از رأیگیری و شمارش آرا، آرکادی دوورکوویچ با کسب ۱۰۳ به عنوان رئیس جدید فیده معرفی شد تا ریاست این فدراسیون جهانی همچنان در دست روسها باشد. ضمن اینکه ماکروپولوس ۷۸ رأی به خود اختصاص داد.
پیش از این کرسان ایلیومژینوف بیش از دو دهه رئیس فیده بود.
نظر شما