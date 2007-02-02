  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۱۶

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با مهر:

بودجه عمرانی آموزش و پرورش در سال 86 چالش ساز خواهد بود

بودجه عمرانی آموزش و پرورش در سال 86 چالش ساز خواهد بود

اعتبارات عمرانی پیش بینی شده وزارت آموزش و پرورش برای سال 86 کافی نیست و از دغدغه ابتدای سال تحصیلی دانش آموزان نمی کاهد.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی بودجه های آموزش و پرورش در قالب استانی ، کاهش کلی بودجه و چالش های اساسی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره بودجه های عمرانی این وزارتخانه تاکید کرد: دانش آموزان و مسئولان مدارس اجاره ای همه ساله و با شروع آغاز سال تحصیلی ، نگران قلع و قمع آموزشگاههای خود هستند و با بودجه های عمرانی پیش بینی شده سال 86 ، این نگرانی ها همچنان پایدار خواهند ماند.

عباسپور ادامه داد: اگر چه تخصیص بودجه های بازسازی ، نوسازی و تخریب مدارس کمک این بخش از مشکلات واحدهای آموزشی را حل می کند اما روشن نشدن تکلیف ساختمانهای اجاره ای و سردرگمی مالکان آنها در سال آینده نیز پابرجا خواهد بود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، این شرایط را مطلوب نداست و گفت: دولت و آموزش و پرورش برای حل معضلاتی به این بزرگی باید تدابیر لازم را بیندیشند.

کد مطلب 442034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها