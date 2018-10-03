  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۹

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل:

شمار اهدای عضو در بابل به ۶۱ مورد رسید

شمار اهدای عضو در بابل به ۶۱ مورد رسید

بابل - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه شمار اهدای عضو از بدو تاسیس این دانشگاه تاکنون به ۶۱ مورد رسید از اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی شده به سه نیازمند خبر داد.

محمد قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شصت و یکمین مورد اهدای عضو، اعضای شادروان سید مهدی حسینی بیجی کلا،۴۵  ساله که به دلیل فشار خون بالا علیرغم تلاش پزشکان و همکاران ICUجراحی بیمارستان روحانی دچار مرگ مغزی شده بود، به نیازمندان اهداء شد.

وی افزود: با مهرورزی و نیک اندیشی همسر و فرزند دلبند این بیمار مرگ مغزی شده، کبد و دو کلیه ایشان موجب حیات دوباره سه بیمار در لیست انتظار پیوند شد.

وی گفت: این مورد هفتمین مورد اهدای عضو سالجاری و شصت و یکمین مورد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی از بدو تاسیس تاکنون بوده است.

کد مطلب 4420357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها