شمار اهدای عضو در بابل به ۶۱ مورد رسید

محمد قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شصت و یکمین مورد اهدای عضو، اعضای شادروان سید مهدی حسینی بیجی کلا،۴۵ ساله که به دلیل فشار خون بالا علیرغم تلاش پزشکان و همکاران ICUجراحی بیمارستان روحانی دچار مرگ مغزی شده بود، به نیازمندان اهداء شد.

وی افزود: با مهرورزی و نیک اندیشی همسر و فرزند دلبند این بیمار مرگ مغزی شده، کبد و دو کلیه ایشان موجب حیات دوباره سه بیمار در لیست انتظار پیوند شد.

وی گفت: این مورد هفتمین مورد اهدای عضو سالجاری و شصت و یکمین مورد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی از بدو تاسیس تاکنون بوده است.