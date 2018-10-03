کنارگذر غربی شهر مهران برای اربعین آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، نظام ملکشاهی عصر روز چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان مهران بیان داشت: در حال آماده سازی زیرساخت های لازم برای ایام اربعین حسینی در شهرستان هستیم که کارهای خوبی انجام گرفته از جمله کنارگذر غربی شهرمهران، بازارچه مرزی چنگوله، ساختمان قرارگاه اربعین و... ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله هست، امیدواریم استان های معین به ویژه خراسان رضوی در انجام زیرساخت ها از جمله احداث بزرگراه کمک کنند.

سید جواد حسینی معاون استاندار خراسان رضوی و جانشین رئیس ستاد اربعین در خراسان رضوی بیان داشت: جلسات زیادی برگزار شده و خدمات فراوانی را در شهر نجف و کربلا از جمله نظافت و ایجاد موکب در دستور کار قرار دارد.

یعقوب مرادی مشاور وزیر نیرو نیز گفت: در حوزه خدمات رسانی به زائران در ایام اربعین، از ظرفیت و امکانات دیگر دستگاه‌ها و نهادها از جمله استان های معین نیز استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه در بازدید از تاسیسات وزارت نیرو در مرز مهران آمادگی برای خدمت رسانی به زائران اربعین وجود دارد، افزود: در نشست با فرماندار مهران کاستی ها و مشکلات مورد برسی قرار گرفت تا خدمات مناسبتری به زائران اربعین حسینی ارائه شود.

مشاور وزیر در امور ایثارگران و مسئول بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو تاکید کرد: زیرساخت‌های لازم برای زائران اربعین حسینی از مرز مهران در بخش آب و برق فراهم شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.