دروس هنرستانی نیازمند بازنگری انعطاف پذیر هستند

مهندس محسن جعفر آبادی با اعلام این نکته به خبرنگار مهر گفت: برنامه های درسی خواستگاه اجتماعی ، فنی و تکنیکی دارند.

وی افزود: تحولات و رویکردهای اجتماعی ، سیاسی و فن آوری های روزانه ضرورت ایجاد تغییر در برنامه ریزی رشته های کار دانش و فنی حرفه ای را چند برابر افزایش می دهد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: خروجی هنرستانها باید در جامعه مورد مصرف قرار گیرد و مهارت و ویژگی این دانش آموزان به رونق بازار کار و اشتغال زایی کمک کند.

وی یاد آورشد: برنامه ریزان درسی رشته های فنی ، حرفه ای و کار دانش باید به طو دائم در حال رصد و مطالعه چگونگی همنشینی رویکردهای مختلف مربوط به این رشته ها باشند.

جعفرآبادی افزود: دفتر برنامه ریزی تالیف آموزش های این دو شاخه تحصیلی پس از ارزشیابی برنامه و کتاب ها (در زمانهای متفاوت از مرحله تدوین محتوا تا اجرا و به اشکال مختلف ارزشیابی سراسری و قضاوتی ) و استخراج نتایج آن ، مورد بازنگری و یا تالیف مجدد قرار خواهد گرفت.