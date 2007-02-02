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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۵۲

/ ضرورت بازنگری در برنامه های درسی دانش آموزان - 6 /

دروس هنرستانی نیازمند بازنگری انعطاف پذیر هستند

دروس هنرستانی نیازمند بازنگری انعطاف پذیر هستند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش گفت: " برنامه ریزان دروس شاخه های فنی و حرفه ای باید نسبت به تحولات محیطی انعطاف بیشتری از خود نشان دهند."

مهندس محسن جعفر آبادی با اعلام این نکته به خبرنگار مهر گفت: برنامه های درسی خواستگاه اجتماعی ، فنی و تکنیکی دارند.

وی افزود: تحولات و رویکردهای اجتماعی ، سیاسی و فن آوری های روزانه ضرورت ایجاد تغییر در برنامه ریزی رشته های کار دانش و فنی حرفه ای را چند برابر افزایش می دهد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: خروجی هنرستانها باید در جامعه مورد مصرف قرار گیرد و مهارت و ویژگی این دانش آموزان به رونق بازار کار و اشتغال زایی کمک کند.

وی یاد آورشد: برنامه ریزان درسی رشته های فنی ، حرفه ای و کار دانش باید به طو دائم در حال رصد و مطالعه چگونگی همنشینی رویکردهای مختلف مربوط به این رشته ها باشند. 

جعفرآبادی افزود: دفتر برنامه ریزی تالیف آموزش های این دو شاخه تحصیلی پس از ارزشیابی برنامه و کتاب ها (در زمانهای متفاوت از مرحله تدوین محتوا تا اجرا و به اشکال مختلف ارزشیابی سراسری و قضاوتی ) و استخراج نتایج آن ، مورد بازنگری و یا تالیف مجدد قرار خواهد گرفت. 

کد مطلب 442039

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