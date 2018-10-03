امروز هم آمریکا از یک عهدنامه دوجانبه با ایران خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: آمریکا برجام که توافقی چندجانبه و بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است را نقض کرده و ادعا کرد که به دنبال یک عهدنامه دوجانبه با ایران است. امروز هم آمریکا از یک عهدنامه دوجانبه با ایران بعد از اینکه دیوان بین المللی دادگستری دستور داد به نقض آن عهدنامه - تحریم مردم ایران - خاتمه دهد، خارج شد. رژیم قانون شکن!