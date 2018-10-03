سه بازیکن تراکتورسازی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، برای تشکیل دومین اردوی تیم ملی در راه جام ملت های آسیا ۲۰۱۹، ۲۸ نفره از بازیکنان ایرانی و شاغل در لیگ های خارجی را به تیم ملی دعوت کرد.

براین اساس، سه لژیونر پیشین تیم ملی، احسان حاج صفی، مسعود شجاعی و اشکان دژاگه از تیم تراکتورسازی تبریز دراین اردو حضور خواهند داشت.

در لیست دعوت شده نام ۱۵ لژیونر و ۱۳ بازیکن از لیگ ایران به چشم می خورد که در صورت عدم حضور شجاعی، دژاگه و حاج صفی در تبریز، شاهد تعداد کمتری از بازیکنان حاضر در لیگ ایران در لیست کی روش بودیم.

گفتنی است، اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان از روز جمعه آغاز می شود تا ملی پوشان خود را برای دیدار تدارکاتی با تیم ملی بولیوی آماده کنند.