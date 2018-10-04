حال و هوای جاکارتا قبل از مراسم افتتاحیه/حضور ۴۱ کشور در شهر شلوغ

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، جاکارتا، این شهر شلوغ، پر ترافیک با خیابان هایی مملو از موتور و با مردمی خونگرم با چهره های خاص جنوب شرق آسیا خود را برای یکی از رویدادهای مهم قاره کهن آماده می کند. به قول ما «بازیهای پاراآسیایی» و به قول خارجی ها؛ «پارا گیم آسیایی».

جاکارتا یکی از شلوغ ترین شهرهای جنوب شرق آسیاست که اغلب مردم آن مسلمان هستند. بیش از نیمی از بانوان این شهر محجبه‌اند و این اولین چیزی است که در این کشور به چشم می‌آید.

ازدحام جمعیت و تعداد زیاد موتور و ماشین باعث نمی‌شود که رانندگان قوانین راهنمایی را زیر پا بگذارند. شاید برای همین بود که وقتی به همراه ۲۱ نفر دیگر از اصحاب رسانه برای رسیدن به «مدیا سنتر» بازیها از جایی غیر متعارف از عرض خیابان رد شدیم، نگاه های سنگین اهالی شهر را احساس کردیم.

جاکارتا شهری نسبتا گران در جنوب شرق آسیاست و این گرانی به خصوص امور حمل و نقل به شدت به چشم می آید. تا جایی که وقتی برای دریافت «آی.دی» کارتها به مدیا سنتر رفت و آمد داشتیم، برای تردد ۲۲ نفر به پول ایران حدد دو میلیون تومان کرایه ماشین پرداخت شد.

شهر جاکارتا بوی بازی‌های آسیایی معلولان را به خود گرفته است. پوسترها، بنرها و تابلوهای تبلیغاتی که به مناسبت این بازیها در سراسر شهر نصب شده حسابی خودنمایی می کند و تعداد آنها به قدری زیاد هست که حتی افراد از همه جا بی خبر هم بعد از دیدن این همه پوستر نظرشان جلب شود.

نیروهای داوطلب حاضر در جاکارتا با لباسهای مخصوص و با رنگ فسفری کاملا در سطح شهر و به خصوص در مراکز مرتبط با بازی دیده می شوند، با علاقه و حوصله به خارجی‌ها و به خصوص خبرنگاران کمک کرده و سرویس می دهند. هرچند زبان انگلیسی که اهالی جاکارتا صحبت می کنند با لهجه ای خاص است، اما ارتباط گرفتن با آنها زیاد سخت نیست. شدت همکاری نیروهای داوطلب با خبرنگاران به حدی مطلوب است که حتی برای گرفتن تاکسی های اینترنتی نیز به آنها کمک می کنند.

نیروهای مستقر در ورزشگاه اصلی با جدیت و دقت مشغول رتق و فتق آخرین امور مربوط به مراسم افتتاح بازیها بودند. عروسکهای بزرگ و عجیبی که قرار بود در مراسم افتتاحیه نقش های مهمی را بر عهده داشتند در کنار ورزشگاه دیده می شدند. مثل بازیهای آسیایی عکاسی و به خصوص فیلمبرداری از این منطقه ممنوع است و اصرار برای این منظور حتی جرم محسوب می شود.

فروشگاه های خاص به منظور فروش محصولات فرهنگی - ورزشی مربوط به این مسابقات در سطح شهر راه اندازی شده و در این فروشگاه‌ها عروسکهای نماد این بازیها به همراه کلی محصولات دیگر به فروش می‌رسد و استقبال خوبی نسبت به خرید آنها صورت می پذیرد.

کاروان هر ۴۱ کشور حاضر در این مسابقات به جاکارتا رسیده و در دهکده بازیها مستقر هستند. تردد به داخل دهکده برای غیر ورزشکاران و مربیان امکان پذیر نیست مگر آن که از روز قبل «آفیش» شوند. برای همین دسترسی خبرنگاران به دهکده سخت و ملزم به عبور از فیلترهای مخصوص می باشد.

کاروان ایران شامل ۲۰۸ ورزشکار برای رقابت در ۱۳ رشته ورزشی سه شنبه شب به وقت اندونزی به وسیله یک پرواز اختصاصی از تهران مستقیم به جاکارتا آمد و اعضای کاروان پس از طی کردن تشریفات مرسوم، از فرودگاه راهی دهکده بازیها شدند.

کشورمان که در دوره های گذشته این مسابقات بعد از چین، کره جنوبی و ژاپن در رده چهارم قرار گرفته بود، با اولویت تکرار جایگاه چهارم دو دوره گذشته، نیم نگاهی هم به عبور از ژاپن و ایستادن روی سکوی سوم این مسابقات دارد. هدفی که شاید خیلی هم دور از دسترس نیست.

مسئولین کمیته پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلولین که زحمات زیادی در ایران برای آمادگی ورزشکاران کشیده اند، در جاکارتا نیز حضوری فعال دارند تا بهترین شرایط برای ۲۰۸ ملی پوش کشورمان ایجاد شود.

روز پنجشنبه ۱۲ مهرماه پرچم مقدس کشورمان در کنار پرچم ۴۰ کشور دیگر و پرچم مخصوص این بازی ها در دهکده بازی ها رسما به اهتزاز در می آمد تا حضور کاروان ایران در این مسابقات رسمیت پیدا کند. کلاس بندی این مسابقات روز جمعه برگزار می شود تا شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات حریفان خود را شناخته و برنامه بازیها را دریافت کنند.