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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۴

به قلم کامران جمالی

" جاودی شعر درکلام نهفته است " منتشر شد

هفته گذشته کتاب "جادوی شعر در کلام نهفته است " نوشته کامران جمالی به بازار آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از تازه ترین آثار نشر چشمه است که سه روز پیش وارد بازار کتاب شده است.

" حکایت عشق بی قاف، بی شین، بی نقطه " و "چند روایت معتبر" نوشته مصطفی مستور، " نور ماه بر درختان کاج " مجموعه هایکوهایی به ترجمه نیکی کریمی، مجموعه شعر  احمدرضا احمدی با عنوان " ده صبح " ، مجموعه شعر شمس لنگرودی با عنوان " طوفانی پنهان در نسیم "، "گل های معرفت" اثر اریک امانوئل اشمیت، " حلقه کنفی " از وحید پاک طینت، " سالمرگی " اثر اصغرالهی، " در کوچه های خاکی معصومیت " نقدی تطبیقی از آثار فروغ فرخزاد و " غاده السمان شاعرعرب " از دیگر آثاری است که نشرچشمه در طی ماه های اخیر منتشر کرده است.

کد مطلب 442048

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