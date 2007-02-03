" جاودی شعر درکلام نهفته است " منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از تازه ترین آثار نشر چشمه است که سه روز پیش وارد بازار کتاب شده است.

" حکایت عشق بی قاف، بی شین، بی نقطه " و "چند روایت معتبر" نوشته مصطفی مستور، " نور ماه بر درختان کاج " مجموعه هایکوهایی به ترجمه نیکی کریمی، مجموعه شعر احمدرضا احمدی با عنوان " ده صبح " ، مجموعه شعر شمس لنگرودی با عنوان " طوفانی پنهان در نسیم "، "گل های معرفت" اثر اریک امانوئل اشمیت، " حلقه کنفی " از وحید پاک طینت، " سالمرگی " اثر اصغرالهی، " در کوچه های خاکی معصومیت " نقدی تطبیقی از آثار فروغ فرخزاد و " غاده السمان شاعرعرب " از دیگر آثاری است که نشرچشمه در طی ماه های اخیر منتشر کرده است.