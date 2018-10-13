۹۹ درصد طرح جامع شاهرود انجام شد

قدرت الله ابک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در کارگروه امور زیربنایی استان سمنان یکی از هدف‌گذاری‌ها اجرای طرح جامع شهر شاهرود تعیین‌شده است، ابراز داشت: در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اجرای این طرح بعد از ۱۱ سال مصوب شد که باید در کوتاه‌ترین زمان به سرانجام برسد.

وی بابیان اینکه در شورای برنامه‌ریزی استان سمنان ۹۹ درصد طرح جامع شاهرود انجام‌شده است، افزود: یک درصد باقی‌مانده مربوط به حریم است که در این شورا درخواست بررسی مجدد آن عنوان شد.

پیگیری آسفالت جاده سد مجن با دستور وزیر

معاون عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه تیمی از استان و شهرستان در خصوص حریم پیشنهادی مجدد در داخل شهر شاهرود تشکیل شد، ابراز داشت: منطقه ویژه اقتصادی و شهرک‌ها مجدد بررسی شد که امیدواریم طی هفته آینده مصوبه استانی طرح جامعه شهر شاهرود نهایی می‌شود.

ابک بابیان اینکه طرح جامع شهر مجن پایان‌یافته است، تصریح کرد: بازدید میدانی شهر کلاته خیج انجام شد و هدف‌گذاری تحقق طرح جامعه بسطام تا دو ماه آینده خواهد بود و شهر رویان نیز مستقیم از طریق دفتر فنی با استانداری در حال انجام است.

وی بابیان اینکه در بازدید وزیر نیرو از سد مجن یکی از درخواست‌های مردم این شهر آسفالت جاده سد تنگه داستان بود، افزود: با دستور مستقیم وزیر پیگیری آسفالت این محدوده نیز در امور عمرانی استانداری سمنان در حال پیگیری است.

پیگیری خسارات باغداران شاهرودی از عوامل قهری

معاون عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه پیگیری خسارات باغداران شاهرودی از سرما و تگرگ و عوامل قهری در حال انجام است، ابراز داشت: هفته آخر شهریورماه امسال جلسه‌ای در استانداری سمنان برگزار و در راستای اجرای بخش‌نامه بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه که در خصوص سرمازدگی باید چه اقداماتی انجام شود بحث و تبادل نظر شد.

ابک در ادامه تصریح کرد: طبق ابلاغیه جهانگیری معاون رئیس جمهور، باید تا سه سال وام‌های ارائه شده استمهال شود که تا به امروز باید فرمانداران در جلسات شهرستانی میزان برآورد دقیق خسارات را به استانداری اعلام کنند تا بتوانیم از طریق مرکز برای این موضوع درخواست تأمین اعتبار کنیم.

وی بابیان اینکه متأسفانه در ابلاغیه بین جهانگیری و نوبخت یکی از آیتم‌ها در بخش‌نامه دیده نشد، افزود: علت تأخیر ایجادشده اختلاف بین ابلاغیه هیئت‌وزیران و پولی که آقای نوبخت در اختیار بانک‌های عامل قرار داده است تا وام‌ها استمهال شود که این مورد در اختیار استان نیست ولی در مرکز برای حل آن پیگیری می‌شود.

آخرین موضوعات کمیسیون ماده ۵

معاون عمرانی استاندار سمنان در پاسخ به جلسه کمیسیون ماده پنج که اخیرا در سالن غدیر استانداری برگزار شد، ابراز داشت: در این کمیسیون تلاش شد تا میزان پرونده‌ها را به صفر برسانیم و امروز می‌توانیم ادعا کنیم که هیچ پرونده‌ای در داخل استانداری بر عهده کمیسیون وجود ندارد.

ابک اضافه کرد: مصوبات کمیسیون ماده پنج برای افرادی که درخواست ساخت‌وساز خارج از ضوابط شهری رادارند که در این خصوص شاید در شهرداری‌ها و مسکن به خاطر نواقص یا استعلام پرونده‌ای موجود باشد ولی در استانداری این پرونده‌ها صفر است.