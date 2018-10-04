سواحل میناب با بهره گیری از ظرفیت های بومی منطقه توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر محمد احمدی صبح پنجشنبه در جلسه ساماندهی سواحل شهرستان میناب گفت: استفاده از سواحل میناب یک ظرفت بزرگ است که باید از آن به درستی بهره بردوهدف از تشکیل این جلسه توسعه همه جانبه و پایدار سواحل شهرستان میناب است که در جهت ایجاد اشتغال و صادرات غیر نفتی خواهد بود.

احمدی بیان داشت: ابتدا با تامین زیر ساخت های بندری سواحل ،شهرستان میناب توسعه می یابد و ان شا الله با نگاه بومی و با کمک دستگاه های متولی در جهت عملیاتی شدن آن گام بر خواهیم داشت.

فرماندار ویژه میناب عنوان کرد: برنامه ریزی لازم برای توسعه سواحل شهرستان میناب و بر اساس اولویت در حال انجام است که مردم شهرستان میناب به نحو احسن از این خدمات برخوردار شوند.

احمدی با اشاره به شناسایی ظرفیتهای موجود در سواحل گفت: بازدید میدانی از سواحل شهرستان میناب صورت خواهد گرفت که بتوان به صورت دقیق و میدانی و شناسایی ظرفیت ها در جهت توسعه این سواحل و رفع مشکلات موجود حرکت کرد.

احمدی تصریح کرد: یکی از این موضوعات مهم که در توسعه سواحل مد نظر است اقتصاد مقاومتی است که باید به خوبی در این طرح دیده شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود به دوبانده کردن جاده منتهی به تیاب میناب اشاره داشت وعنوان داشت: این طرح یکی از مواردی است که مورد توجه استاندار هرمزگان نیز قرار داردو در حال پیگیری است که درآینده ای نزدیک عملیاتی خواهد شد