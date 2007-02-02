  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۳

/ آخرین اخبار احکام انضباطی دانشگاه ها /

اعضای شورای صنفی دانشگاه تهران در جلسه ای اضطراری

اعضای شورای صنفی دانشگاه تهران در جلسه ای اضطراری

سخنگوی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران از جلسه اضطراری این شورا برای رسیدگی بر احضار وسیع دانشجویان به کمیته انضباطی این دانشگاه خبر داد.

اسلام یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جلسه اضطراری شورای مرکزی شورای صنفی دانشگاه که اولین جلسه پس از پایان تعطیلات بین دو ترم نیز است در نخستین روزهای هفته سوم بهمن ماه برگزار می شود و در صورت ضرورت جلسه مجمع عمومی با حضور نمایندگان کلیه واحدهای شورای صنفی دانشگاه تشکیل جلسه خواهد داد.

وی عنوان کرد: شورای صنفی دانشجویان وظیفه پیگیری نحوه احضار و احکام کمیته انضباطی دانشجویان را در چارچوب اختیارات آیین نامه ای خود دارد.

این فعال صنفی در تبیین این مطلب که آیین نامه وزارتی شورای شوراهای صنفی به شوراهای صنفی دانشجویان اختیاری در خصوص پیگیری امور مرتبط با کمیته های انضباطی را نداده است، گفت: تفسیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران از آیین نامه اقتضا می کند که شورا وارد این مقوله شود.

کد مطلب 442062

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها