انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می شود

البرز زاهدی مدیر مسدول نشریه دانشجویی "دیوارها و نگاه" دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هر چند که رأی اعضای دانشجویی هیئت ناظر بر نشریات دانشجویی نمی تواند تأثیر چندانی بر آراء نهایی این کمیته داشته باشد اما حضور این نمایندگان در راستای آگاهی نسبت به فضای این کمیته می تواند مفید باشد.

این فعال مطبوعاتی دانشگاه تهران ادامه داد: معمولا جریانات خاصی با انسجام بیشتری در صحنه انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی حاضر می شوند تا طرفداران آزادی مطبوعات را در اقلیت قرار دهند.