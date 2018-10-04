ضرورت نقش آفرینی شوراها به عنوان پارلمان محلی در رفع مشکلات موجود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری پیش از ظهر روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی روسای شوراهای اسلامی استان های کشور در اراک با اشاره به مشارکت هم از نظر مکتب اسلام و هم از دیدگاه جوامع رو به رشد اظهار داشت: شوراهای اسلامی به عنوان یک نهاد برآمده از میان مردم به عنوان یک پارلمان محلی در کشور می‌توانند نقش کلیدی داشته باشند.

رئیس شورای عالی استان های کشور افزود: دولت و حاکمیت در حوزه‌های مختلف سازندگی و توسعه بدون کمک مردم نمی تواند قدم بردارد و مرجعی که می‌تواند در این زمینه موثر و کلیدی کار کند، مردم و شوراها هستند.

الویری بیان داشت: این شوراها چنانچه رابطه شان را با مردم مستحکم کنند، بدون تردید می توانند در همه زمینه ها و حتی گذر از تنگناهای امروز که گرفتار آن هستیم ایفای نقش کنند.

وی اضافه کرد: به همه اعضای شوراها در سراسر کشور توصیه می کنم برای اینکه از بحران ها بگذریم باید همچون حلقه های یک تسبیح باشیم و از مشارکت مردم بهره بگیریم.

رئیس شورای عالی استان های کشور خاطرنشان کرد: در مواقعی که توانسته‌ایم این وحدت و هماهنگی را با مردم داشته باشیم، به خوبی در رفع مشکلات پیروز شدیم، اما در مواقعی که همدلی و همراهی و مشارکت نبوده با مشکل مواجه شده ایم.

الویری اظهار داشت: همین مردم بودند که توانستند با دست خالی جبهه ها را اداره کنند و با عزم و اراده ملی و با اعتقادات مذهبی دشمن را به عقب برانند. بنابراین می‌توانیم به پشتیبانی مردم و با مشارکت آنان در شرایط بحرانی کنونی هم، سلامت از این تنگناها بگذریم، مشروط بر اینکه شوراهای اسلامی سراسر کشور مردم را باور کنند.

به گزارش مهر، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت موضوع پسماند در کشور اظهار داشت: در مورد جمع آوری پسماند و زباله مشکل جدی داریم. در دنیا پسماند به عنوان طلای کثیف نام برده می شود و از آن به خوبی بهره برداری می‌کنند که هزینه‌ هایش را هم به خوبی پوشش می دهد.

رئیس شورای عالی استان های کشور خاطرنشان کرد: در شهر تهران ۸۰۰ میلیارد تومان در سال هزینه برای جمع‌آوری زباله پرداخت و روزی یک هزار و سیصد گرم زباله توسط هر فرد تولید می شود. به طور متوسط در سطح کشور میزان تولید روزانه زباله هر فرد روزانه ۷۰۰ گرم بوده اما در دنیا میانگین ۳۰۰ گرم است.

الویری خاطرنشان کرد: با مشارکت مردم و آموزش دادن و همکاری آنان می توانیم این عدد را در کشور به شرایط منطقی برسانیم. تولید این زباله ها که به دور ریخته می شود و محیط زیست را آلوده می‌کند را می‌توانیم با مشارکت مردم کاهش بدهیم.

رئیس شورای عالی استان های کشور خاطرنشان کرد: اگر مردم تصمیم بگیرند حتما می‌توانیم، این چیزی نیست که دولت بتواند به تنهایی انجام دهد، این حرکتی است که با همکاری مردم می توانیم به انجام برسانیم.