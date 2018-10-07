یک دهه انتظار برای احداث دو پروژه ملی/اعتبارات قطره چکانی است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: احداث موزه «ابابیل» در شهر طبس برای جمع آوری و نمایش آثار به جا مانده از واقعه شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس، از مصوبه های سفر نخست رئیس جمهور دولت نهم به استان یزد بود.

بنا به پیشنهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و تصویب مقام معظم رهبری در ۲۳ اسفند ۸۸، مقرر شد «موزه بین المللی استکبار ستیزی» در صحرای طبس احداث شود اما تاکنون پیشرفت چندانی در روند اجرایی خود نداشته و نیازمند تدبیر و چاره اندیشی است.

بر اساس گفته های مسئولان کمبود اعتبارات از جمله عوامل انتظار ۹ ساله این پروژه عظیم و مهم است. به نظر می رسد با توجه به بین المللی بودن واقعه شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس، باید همه دستگاه ها به میدان آیند و با احداث این موزه، پیام بزرگ این واقعه را به جهانیان برسانند.

بدون شک احداث موزه بین المللی استکبار ستیزی نه تنها معرف جنایات آمریکا خواهد بود بلکه درس عبرتی برای آن دسته از افرادی است که به قدرت پوشالی و برنامه های خیالی دشمن چشم امید بسته و از چهره پشت نقاب او غافل مانده اند.

عمر۱۲ ساله احداث پروژه موزه دفاع مقدس

پروژه های دفاع مقدس با توجه به ماهیت خود باید بیش از سایر طرح ها مورد توجه باشد. «احداث موزه استکبار ستیزی در طبس» اولین پروژه ای نیست که جنایات آمریکا را به تصویر می کشد چراکه پارک موزه دفاع مقدس در بیرجند از دیگر طرح هایی است که بیانگر چهره شیطانی استکبار در جنگ هشت ساله دفاع مقدس بوده که احداث آن در سال ۸۵ مصوب شد و گلنگ آن در زمینی به مساحت ۳۲ هکتار در تقاطع خیابان صیاد شیرازی و قرنی بیرجند به زمین خورده شد.

اگر چه این پروژه حکایت های زیادی در سال های انتظار دارد اما آنچه حائز اهمیت است این بوده که باید روند اجرای آن حرکتی شتابی به خود گیرد تا نسل جوان از آشنایی با دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس بی نصیب نمانند.

اعتبارات قطره چکانی

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر دو مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در استان در حال احداث است.

محمد رضا فخر ادامه داد: یک موزه دفاع مقدس در شهرستان بیرجند و موزه استکبار ستیزی در شهرستان طبس در حال احداث است.

وی با بیان اینکه این دو موزه فرهنگی جزو طرح های مصوب ملی هستند، افزود: همچنین این مراکز در دوره ریاست جمهوری قبلی به تصویب رسیده اما هنوز به اتمام نرسیده اند.

فخر کمبود اعتبار را مهم ترین عامل موثر در اجرای کند پروژه ها دانست و افزود: در مرکز فرهنگی طبس بین ۴۵ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داریم.

وی با بیان اینکه برآورد اولیه برای دو پروژه هفت میلیارد تومان بوده است، اظهار رد: این اعتبار در سال ۹۱ پیش بینی شده و در حال حاضر برای این پروژه ها کفایت نمی کند.

رفع مشکل آب در برنامه مسئولان

فخر با اشاره به احداث موزه استکبار ستیزی طبس بیان کرد: برای احداث این پروژه قریب به هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی بیان کرد: رایزنی هایی با آستان قدس داشته ایم تا در اجرای این پروژه با بنیاد حفظ آثار استان همکاری کنند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: این پروژه بسیار عظیم بوده و همکاری همه دستگاه ها را می طلبد.

فخر با اشاره به مشکلات تامین آب این پروژه بیان کرد: در حال حاضر آب مورد نیاز با تانکر تامین می شود.

وی بیان کرد: پیش بینی هایی برای تامین آب بخشی از طبس انجام شده که با آبرسانی به محدوده مورد نظر، آب مورد نیاز صحرای طبس هم تامین می شود.

موزه استکبار ستیزی تعالی بخش مباحث گردشگری

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: احداث موزه استکبار ستیزی در طبس تعالی بخش مباحث گردشگری خواهد بود.

فخر بیان کرد: مسجد شکر و موزه استکبار ستیزی در محل تردد زائران امام رضا(ع) و امام زاده حسین ابن موسی کاظم(ع) قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این موقعیت بستری مناسب برای توسعه گردشگری در خراسان جنوبی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

فخر با اشاره به پروژه پارک موزه دفاع مقدس در بیرجند بیان کرد: برای احداث این پروژه جانمایی زمین انجام شده و قریب به پنج درصد از عملیات سالن اداری انجام شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: برای اجرای کامل پروژه بین هفت تا ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی بیان کرد: در صورت تامین اعتبار بخشی از کار تا پایان سال ۹۸ و مابقی تا پایانی سال ۹۹ به اتمام می رسد.

فخر با اشاره به مباحث فنی زمین مورد نظر برای احداث این پارک موزه بیان کرد: بر اساس مصوبه ای که دو سال پیش به امضا رسیده، در احداث این پروژه از سازه های سبک و کم ارتفاع استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه این زمین در خط قرمز زلزله قرار ندارد، افزود: همچنین بر اساس مصوبه، احداث این پروژه از ساختمان های مسکونی دور است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین ۳۲ هکتار از زمین مورد نظر برای احداث پروژه در اختیار شهرداری قرار دارد.

انتظار می رود همت مسئولان در اجرای پروژه های ملی بیش از این تقویت شود چراکه مخاطب و بهره برداران بسیاری از پروژه ها جوانان امروزی هستند که اگر در زمان درست به دستشان نرسد، خیلی زود دیر می شود.