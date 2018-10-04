چهارراه ارتباطی هنر با دیگر حوزه ها در مدرسه اسلامی هنر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمدحسین نواب ظهر پنجشنبه در ادامه نشست پژوهشی «هنر اسلامی؛ خوانش ها وچالش ها» پیرامون هنرهای سنتی در زندگی انسان معاصر به سخنرانی پرداخت و در خصوص مدرسه اسلامی هنر به ارایه چکیده ای از فعالیت این مدرسه پرداخت.

وی با اشاره به اینکه مدرسه اسلامی هنر قم از سال ۱۳۸۳ آغاز بکار کرد، گفت: هنر و دین از یک منبع الهی بهره می برند؛ این دومنبع حکمی دارند بنابر این حوزه علمیه قم دید جای نظری هنر آن خالی است.

نواب در ادامه افزود: در واقع چهارراه هنر با دیگر بخشها در مدرسه اسلامی هنر قرار دارد؛ تا وقتی بحث های نظری هنر حل نشود نسبت هنر و حکومت مبهم می ماند.

وی با بیان اینکه در دوره جمهوری اسلامی اگر با هنر همراهی شود دوران درخشان هنر شکل خواهد گرفت در ادامه پیرامون موضوع سخنرانی خویش گفت: یکی از دلایلی که به هنر اسلامی بی توجهی می کنیم زیرا نتوانسته ایم آنرا درک کنیم؛ هنر اسلامی تبدیل شده به هنری در موزه که به زندگی امروز ارتباطی ندارد.

کارشناس ارشد عرفان و تصوف عنوان کرد: هنر همیشه به واسطه صنعت رشد کرده درحالیکه صنعت ما در صنایع دستی متجلی می شود.

وی با این وجود عنوان کرد: به شدت در سنت ما صنایع دستی قوی داشتیم و مدرسه صنایع مستظرفه نمونه آن است که متاسفانه بدون ذوق آنرا کنار گذاشتیم و کسی به کاربرد آن توجهی نکرد.

نواب با توجه به اینکه تبع ایرانی چیز غیر زیبا را قبول نمی کرده افزود: کارآمدی هنر آن بود که مورد نظر قرار می گرفت؛ در فضای عرفانی و حکمی دوره صفویه هردو در هوای عرفانی و حکمت تنفس می کردند که حاصلش مسجد شیخ لطف الله اصفهان است.

رئیس مدرسه اسلامی هنر تصریح کرد: بعد از دوره مدرن، هنر کاربردی از هنر زیبا جدا می شود اما در دوره عطار با هم یکی بودند؛ هنر وقتی رفت روی دیوار حفظ آن دچار سختی می شود. وی با این حال عنوان کرد: امروزه متاسفانه اصلا حال صنایع دستی ما خوب نیست و ما به عنوان دوستداران و سازندگان صنایع دستی اگر آن را روزآمد کنیم قطعا مردم هم از این صنایع استقبال خواهند کرد.

نواب، چینی ها و هندی ها را در کاربردی کردن صنایع دستی موفق دانست درحالیکه به گواه میراث فرهنگی یک دهم این کار را ما نکردیم؛ هنر ما دوباره باید بازتولید و بازآفرینی شود.

این استاد فلسفه حوزه افزود: هنر فارس و شیراز برپایه حکمت رشد کرده است و این پشتوانه دینی و حکمت را دیگر نقاط ندارند.

وی اضافه کرد: هنر ایرانی که به ما رسیده هیچ کجای دنیا همتا ندارد، آنچه که ما داریم بی نظیر است، زیرا آثاری در هنر اسلامی ماندگار شده که ردی از دست ایرانی ها در آن دیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این سمینار، بعد از ظهر پنجشنبه، نشست پژوهشی فقه موسیقی و تاثیر آن بر اصلاح الگوی مصرف موسیقی در کشور با حضور دکترسیدمحمدحسین نواب، دکتر مهدی همازاده و دکتر مسیح افقه برگزار خواهد شد.