هفته آینده و به منظور پاسخ به نمایندگان؛ فتاح، پورمحمدی و دانش جعفری به صحن مجلس می آیند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پرویز فتاح برای پاسخ به سئوال سید محمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه، پورمحمدی وزیر کشور به منظور پاسخ به سئوال عبدالمحمد رستاد نماینده داراب و زرین شهر و همچنین دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی برای پاسخ به سئوال بیژن شهبازخانی نماینده ملایر هفته آینده در صحن علنی مجلس حاضر خواهند شد.