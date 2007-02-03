واگذاری امور حمایتی بهزیستی به کمیته امداد غیر قانونی است

موثی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص واگذاری امور حمایتی از بهزیستی به کمیته امداد افزود: بر اساس اصول قانون اساسی سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد دولتی و حمایتی ، مسئول رسیدگی به زنان سرپرست خانوار و کودکان نیازمند است و سپردن این امور به نهاد دیگردرست نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: کمیته امداد یک نهاد غیر دولتی است و زیر نظر وزارت رفاه قرار ندارد و بر اساس برنامه چهارم توسعه شناسایی و تحت پوشش قرار دادن خانواده های زیر خط فقر مطلق ، وظیفه دولت و نظام رفاه و تامین اجتماعی است به همین دلیل نمی توان حمایت و پرداخت مستمری خانواده های نیازمند و فقیر را به یک نهاد غیر دولتی سپرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همچنین به دلیل غیر دولتی بودن نمی توان کمیته امداد را برای عدم انجام امور و اقدامی بازخواست کرد اما از یک نهاد و سازمان دولتی مانند بهزیستی می توان سوال کرد که چرا وظیفه ای خاص را انجام نداده بنابراین بهتر است مانند گذشته بهزیستی و امداد وظایف خود را انجام دهند تا مشکل ساختاری برای این دو نهاد و همچنین مددجویان ایجاد نشود.

ثروتی ادامه داد: البته امر واگذاری امور حمایتی در صورتی امکان پذیر است که کمیته امداد زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: اگر قرار باشد از محرومان حمایت شود باید کاری کرد که کمیته امداد فقط در چارچوب کمکهای مردمی فعالیت کند و دیگر کمک دولتی به این نهاد انجام نشود و اعتبارات این بخش به بهزیستی برای انجام امور حمایتی و مستمری مددجویان ارائه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص عدم افزایش مستمری مددجویان در سال آینده افزود: در حال حاضر مستمری که به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می شود یک چهارم حداقل مبلغی است که برای زیر خط فقر نبودن و تامین حداقل نیازهای ضروری زندگی خانواده ها لازم است ، البته مستمری کمیته امداد بیشتر از بهزیستی است با این وجود دولت در لایحه بودجه 86 ، افزایشی برای مستمری مددجویان در نظر نگرفته است.

ثروتی گفت: همچنین با توجه به تورم حداقل باید مستمری ها 15 در صد افزایش داشته باشد در غیر این صورت سال آینده با افزایش تعداد نیازمندان و افراد زیر خط فقر و همچنین آسیب های اجتماعی در جامعه مواجه خواهیم بود.