تفاهم نامه همکاری میراث فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی سمنان امضاشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، محمد جهانشاهی با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری مشترک میراث فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی سمنان منعقد شد، بیان داشت: این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های پژوهشی و فرهنگی و انجام همکاری‌های آموزشی از جمله کارگاه‌های تخصصی و موضوعی و هدایت و اجرای پایان نامه‌های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا منعقد شده است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه زمینه همکاری‌های مشترک در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و علمی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، برگزاری همایش و کنفرانس‌های استانی، ملی و بین المللی مشترک و ... را فراهم می‌کند.

برنامه‌ریزی در راستای توسعه گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان در این زمینه گفت: برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، همکاری علمی در زمینه هدایت و اجرای پروژه‌های دانشجویی و پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی با رویکرد فرهنگی و استفاده از فضاهای دارای قابلیت برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی و موضوعی در حوزه‌های مورد نیاز با مشارکت طرفین از جمله تعهدات این اداره کل در این تفاهم‌نامه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان نیز در این خصوص گفت: این تفاهم نامه در راستای اهداف سند چشم انداز و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و با هدف بهره‌مندی مستمر از خرد جمعی و افزایش همکاری بین موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی منعقد شده است.

عبدالله خالصی‌دوست افزود: بررسی اولویت‌های پژوهشی مورد نیاز اداره کل و تعریف پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی مناسب، ارائه پیشنهادهای تحقیقاتی برای ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی، ارائه خدمات فنی، مهندسی و مشاوره‌ای، ارائه خدمات علمی و تخصصی در زمینه برگزاری سمینارهای تخصصی استانی، ملی و بین المللی، انتخاب و معرفی دانشجویان مستعد برای انجام مطالعات و اجرای پایان نامه تحصیلات تکمیلی و ارائه پیشنهادات تالیف و ترجمه کتب تخصصی و ... از جمله تعهدات دانشگاه آزاد اسلامی در این تفاهم نامه است.