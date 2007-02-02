روحانیان انگلیکن جهان در تانزانیا دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، 38 اسقف، اسقف اعظم و اسقف ارشد از جامعه انگلیکن سراسر دنیا در همایشی که به ریاست اسقف اعظم کانتربری رهبر 77 میلیون انگلیکن برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

کنث کیرون، دبیرکن مجمع انگلیکنها نیز به عنوان دبیر این همایش فعالیت می کند. دکتر ران ویلیامز اسقف اعظم کانتربری روحانیون فرقه مسیحی انگلیکن را به منظور مطالعه انجیل، نیایش و گفتگو درباره امور این جامعه و رسالت کلیسا گرد جمع کرده است.

اسقف اعظم روان ویلیامز اظهار داشت که انتظار دارد از نتایج این همایش و گفتگو با سایر روحانیون به عنوان راهنمایی برای برگزاری همایش سنت آگوستین استفاده کند.

همایش سنت آگوستین، گردهمایی است که هر 10 سال یک بار به دعوت اسقف اعظم کانتربری برگزار می شود تا درباره موضوعات و مسائل روز انگلیکنها و کلیساهای انگلیکن جهان بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

اسقفها تازه منصوب شده این کلیسا از ایرلند، آمریکا، اسکاتلند، برزیل، استرالیا، کره، ژاپن، هندوستان، نیوزیلند، جنوب آسیا و بروندی نیز در این همایش شرکت خواهند کرد.

دکتر جان سنتامو به عنوان اسقف اعظم پورک که پس از رهبرانگلیکنها دومین روحانی عالی مرتبه این کلیسا تلقی می شود در این همایش به عنوان نخستین حضور خود میان سایراسقفها شرکت می کند.

دبیر این همایش ابراز امیدواری کرد: درشرایطی که اسقف اعظم کانتربری بیشتر بر موضوعات جهانی تمرکز می کند، انتظار می رود زندگی کلیسا در بریتانیا را مورد توجه قرار دهد.