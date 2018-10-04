بسیج بارها توانسته انقلاب را از گردنه های سخت عبور دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم ظهر امروز پنج شنبه در رزمایش ۴۰ هزار نفری سپاهیان عاشورا در تبریز گفت: مردم آذربایجان عهد جدانشدنی با امام راحل و رهبری بسته ‌اند و همواره تابع نظام و ولایت هستند.

وی سپس با بیان اینکه رزمایش ۴۰ هزار نفری سپاهیان عاشورا اجتماع شکوه مقاومت و همت است، ادامه داد: امروز روز تجدید میثاق مردم استان با مقام معظم رهبری است.

خرم با تاکید بر اینکه بسیجیان همیشه درصحنه همواره تابع رهبری هستند، افزود: بسجیان استان برای رفع مشکلات اقتصادی، پشتیبانی از ملت و همکاری با دولت و مبارزه با احتکار و مفاسد اقتصادی برای عبور از این مشکلات همواره آماده هستند.

فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر اینکه بسیج بدنه فعال ملت است، ادامه داد: بسیج در آذربایجان‌ شرقی در تمام صحنه‌ ها نقش‌ آفرین بوده است تا جایی که مقام معظم رهبری به بسیجیان استان گفتند بسیجیان موقعیت‌ شناس، شجاع و برخوردار از بصیرت.

وی به جزئیات رزمایش نیز اشاره کرد و گفت: رزمایش در ۳۲۴ مقر اردویی با حضور ۶ هزار نفر برگزار شد، بیش از ۴۰ خانه برای محرومان، خانه بهداشت و مسجد ساخته و یا مرمت شد. همچنین ۱۴ هزار بسته آموزشی بین دانش آموزان مناطق محروم توزیع شد.

گفتنی است رزمایش خدمت و اقتدار در استان آذربایجان شرقی با حضور آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران، خدابخش استاندار آذربایجان شرقی، حجت الاسلام آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان، پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیران اجرایی و بسیجیان برگزار شد.

این رزمایش از ۹ تا ۲۹ شهریور برگزار شد که امروز مرحله پایانی و تجمعی بود که بسیجیان آذربایجان شرقی در قالب اردوهای جهادی به یاری نیازمندان در شهرهای مختلف از این استان شتافتند.