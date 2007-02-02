خبرهای کوتاه سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها والاس و گرومیت دو شخصیت دوست داشتنی دنیای انیمیشن آزاد و تنها هستند. همانگونه که پیش بینی می شد ویزکید آردمن، استودیو تولید انیمیشن در بریتانیا و دریم ورکز، استودیو آمریکایی از یکدیگر جدا شدند. این دو شرکت فیلمسازی دلیل جدایی را ناکامی دو پروژه "نفرین خرگوش نماها" و "فروغلطیده شده" دانستند. طنز محصولات بریتانیایی آردمن با اینکه از سوی منتقدان مورد استقبال قرار گرفت، در بازار اکران جهانی ناکام بود.

- ویلیام موناهان نگارش فیلمنامه قسمت دوم "مردگان" را آغاز کرد، اما آنچه برای کارگردان و فیلمنامه نویس دردسرآفرین شده، مرگ شخصیت های محوری در قسمت نخست است. مارتین اسکورسیزی از مدت ها پیش آمادگی اش را برای ساخت قسمت دوم و سوم "مردگان" اعلام کرد. این فیلم ها بر اساس تریلوژی هنگ کنگی به نام "روابط جهنمی" کلید می خورند.

- کیت بکینسله مذاکرات را برای حضور در فیلم "بدون" آغاز کرد. این اثر بر اساس مجموعه ای از رمان های تصویری اثر گرگ روکا ساخته می شوند. دومینیک سینا، کارگردان "شمشیرماهی"، ساخت این اثر را بر عهده دارد. بکینسل در این فیلم نقش مارشال آمریکایی را بازی می کند که درصدد دستیابی به راز قتلی برمی آید که در قطب جنوب صورت گرفته است. او باید پیش از غروب آفتاب قاتل را دستگیر کند، چرا که در این صورت به مدت شش ماه باید همراه با قاتل در تاریکی بسر ببرد.

- استودیو برادران وارنر از بازسازی فیلم عاطفی کمدی "کریسمس در کانکتیکات" محصول 1945 با بازی جنیفر گارنر خبر داد. نسخه اصلی این اثر را پیتر گادفری ساخت و باربارا استانویک، دنیس مورگان و سیدنی گرینت استریت در آن بازی کردند. فیلم شرح حال نویسنده ای است که همه تصور می کنند همراه با همسر و فرزندش در مزرعه ای آرام زندگی می کند، در حالی که همسرش او را رها کرده و او باید به تنهایی از عهده بزرگ کردن فرزندش در نیویورک برآید.