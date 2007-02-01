پیروزی پرگل هانوفر با حضور هاشمیان / توقف هامبورگ در غیاب مهدوی کیا

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از پنج دیدار برگزار شده شب گذشته تیم هانوفر موفق شد در ورزشگاه خانگی مقابل هرتابرلین به پیروزی پنج بر صفر دست یابد.

وحید هاشمیان مهاجم هانوفر و اشکان دژاگه هافبک هرتابرلین به طور کامل در ترکیب تیم های خود حضور داشتند. وینیسیوس در دقایق(16و37)، فارنهورست(45)، روزنتال(64) و لالا(76) گل های هانوفر را در این دیدار به ثمر رساندند.

هامبورگ هم در غیاب مهدوی کیا که مصدوم است در ورزشگاه خانگی و در حضور 52484 تماشاگر برابر انرگی کوتبوس به تساوی یک بر یک رضایت داد. سورین در دقیقه(4) برای هامبورگ و رادو در دقیقه (9) برای کوتبوس گلزنی کردند.

در سایر مسابقات شب گذشته نتایج زیر بدست آمد:

* بایرلورکوزن صفر - وردربرمن 2

* ماینتس یک - بروسیا دورتموند صفر

* شالکه 2 - آلمانیا آخن یک

وردربرمن با توجه به پیروزی شب گذشته با 42 امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول رده بندی بوندسلیگا قرار گرفته است، شالکه هم با همین امتیاز مکان دوم را به خود اختصاص داده است. تیم های اشتوتگارت، بایرن مونیخ و هرتابرلین به ترتیب با 35، 34 و 30 امتیاز رده های سوم تا پنجم را از آن خود کرده اند. همچنین هانوفر با 23 امتیاز و هامبورگ هم با 15 امتیاز به ترتیب در رده های دهم و هجدهم (آخر) این مسابقات قرار دارند.