پروژه های بخش کشاورزی و آب قروه مورد بررسی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز پنجشنبه دو پروژه در حوزه های کشاورزی و آب و همچنین دامداری توسط اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بازدید و مورد بررسی قرار گرفتند.

اولین پروژه مورد بازدید مربوط به آبخوان داری، پروژه کنترل و پخش سیلاب در روستای میهم سفلی از توابع شهرستان قروه بود.

اهداف این پروژه شامل کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارت مالی و جانی، تغذیه سفره های زیرزمینی منطقه، جلوگیری از حرکت آب های شور و گازدار به طرف آب های شیرین، اجرای طرح های تحقیقاتی است.

همچنین اصلاح کیفیت خاک، جلوگیری از هدر رفتن جریان های سطحی، کنترل فرسایش رودخانه و کاهش دبی اوج سیلاب از دیگر اهداف این طرح عنوان گردید.

مساحت تقریبی مخزن در این پروژه ۵ هکتار با حجم ۸۶ هزار مترمکعب بوده که دارای ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب حجم خاکریزی و ۴۸ هزار و ۷۹۷ مترمکعب حجم خاکبرداری است.

اعتبار هزینه شده برای این طرح تا کنون ۲۳۰ میلیون ریال و محل تأمین اعتبار آن استانی و مربوط به سفر دوم ریاست جمهوری به کردستان است.

پروژه دیگر مربوط به طرح گاوداری ۲ هزار و ۵۰۰ رأسی مولد بود. مجری این طرح شرکت شیر و دام دشت گل کردستان است که در سال ۸۸ در سفر استانی رهبری در دستور کار قرار گرفت. به گفته مدیرعامل شرکت این طرح در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار احداث می شود که ۲ هزار و ۵۰۰ رأس در طرح اولیه بود و به ۳ هزار رأس تغییر یافت.

«آرش پرنوری» با بیان اینکه ۷۵ درصد پروژه از نظر عمرانی تکمیل و مابقی هم مقرر شده تا پایان سال تکمیل شود، از نگهداری حدود ۶ هزار رأس دام مولد و غیرمولد در مرکز خبر داد.

وی ظرفیت تولید در این مرکز را ۱۰۰ تن شیر در روز و ۶ هزار تن در سال عنوان کرد و گفت: برای این طرح تا کنون ۵۱ میلیارد تومان با زمین و تأسیسات هزینه شده و برای اختتام طرح ۸۱ میلیارد تومان در نظر گرفته اند.

وی محل تأمین اعتبار این طرح را از سرمایه صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک کشاورزی دانست و زمان اجرای آن را از تیرماه ۹۴ تا تیرماه ۹۶ عنوان کرد.