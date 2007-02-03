پرداخت ناقص حقوق اعضای هیئت علمی در صورت عدم جبران کسری بودجه

عباسعلی زالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 2 میلیارد و 600 میلیون تومان کسری بودجه دارد و در انتظار پرداخت کافی و به موقع متمم بودجه به سر می برد که اگر متمم بودجه تحقق پیدا نکند احتمال اینکه مشکلاتی در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی پردیس ایجاد شود، وجود دارد.

وی از مشکلات موجود در مباحث مالی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابراز نگرانی کرد و گفت : هنوز قطعیتی در خصوص بروز این مشکلات ایجاد نشده است و پرداخت ناقص حقوق اعضای هیئت علمی نیز تنها یک احتمال است.

عباسعلی زالی مشکلات مالی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را ناشی از اشتباهات عدد و رقمی عنوان کرد و ادامه داد: معمولا در زمان بودجه ریزی برای دستگاه ها درآمدهایی را در نظر می گیرند که اگر این درآمدها برای یک دستگاه محقق نشود ایجاد کسری بودجه می کند. درآمدی بالغ بر 5/3 میلیارد تومان برای پردیس کشاورزی در نظر گرفته شده بود که فقط یک میلیارد آن محقق شد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از مکاتبات و رایزنی با وزیر علوم، سازمان مدیریت و مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: قول هایی از مسئولین برای رفع مشکلات مالی پردیس اخذ شده است.