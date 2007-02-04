ترجیح می دهم موسیقی فیلم هایم را خودم بسازم

خسرو سینایی ، آهنگساز با بیان این مطلب درباره کیفیت ساخت موسیقی در فیلم های ایرانی گفت:اغلب موسیقی هایی که برای فیلم ها ساخته می شود تطابق اصولی با موضوع فیلم ها ندارد و این در حالی است که موسیقی خوب در عین حفظ موقعیت مستقل در فیلم باید در خدمت سایر عوامل مانند کارگردانی و فیلمنامه باشد.

کارگردان فیلم "مثل یک قصه"، در ادامه به دلایل ساخت موسیقی همزمان با کارگردانی فیلم مورد نظرش اشاره کرد وگفت : در طول سالها فعالیت به ویژه در بعد از انقلاب به این نتیجه رسیدم که بهتر است موسیقی فیلم هایم را خودم بسازم در واقع تجربه ساخت موسیقی برای فیلم "هیولای درون" به من ثابت کرد که موسیقی را با توجه به حال و هوای فیلم باید خودم بنویسم .

وی همچنین تصریح کرد:به نظر من آن نوع موسیقی که برای یک فیلم نوشته می شود در درجه اول باید از نظر زمانی کمترین حجم و از نظر روانی بیشترین تاثیر رابرمخاطب بگذارد ولی در کمال تاسف باید بگویم که اغلب موسیقی هایی که برای فیلم ها ساخته می شود بیشتر برای رفع نواقص فیلم به لحاظ دراماتیک استفاده می شود واین در حالی است که موسیقی که برای فیلم نوشته می شود باید با موسیقی ارکستر و ساز متفاوت باشد چراکه معتقدم موسیقی فیلم را برای اینکه شنیده نشود می سازند اما موسیقی ارکستر و یا سازی را برای شنیده شدن استفاده می کنند.

خسرو سینایی در توضیح چگونگی ساخت موسیقی فیلم حاضر در جشنواره گفت:"مثل یک قصه" از نظر ساخت موسیقی فیلمی جذاب و در عین حال تجربه تازه ای بود؛ قصه این فیلم در فضای جنگ اتفاق می افتد که برای بیان سردرگمی انسان در موقعیت جنگ از دو ساز ویولن و نی استفاده کردم.

وی در ادامه به دلایل استفاده از ساز ویولن و نی در موقعیت های مختلف اشاره کرد و گفت: استفاده از ویولن برای بیان شکایت از موقعیت جنگ است و نی یک موسیقی حقیقی است که توسط یک سرباز (یکی از کاراکترهای فیلم) نواخته می شود.

این کارگردان و آهنگساز در پایان درباره دریافت سیمرغ بهترین موسیقی فیلم گفت : برای کسی مثل من که حدود 40 سال در این حرفه فعال است سیمرغ گرفتن معنا ندارد من ولی چه خوب است که این سیمرغ ها را به حق به جوان ترها بدهند تا هم تشویقی باشد برای ادامه فعالیت در رشته آهنگسازی و هم فرصتی برای دیده شدن موسیقی فیلم ایجاد شود.