به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرز چذابه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افتخاری شامل حال من و همکارانم شد که از زحمات مدیران استانی و شهری در خوزستان به خصوص ستاد اربعین حسینی بازدید داشته باشم.

وی افزود: ظرف دو سال اخیر انقلابی از نظر کارهای زیربنایی در ستاد اربعین خوزستان شاهد بودیم.

معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: با وجود همه زحمات یک سری کاستی هایی بوده و هست که با توجه به مشکلات نقدینگی اخیر ایجاد شده ولی همه را با کمک مدیران ملی آنها را حل می کنیم.

جمالی نژاد ادامه داد: یک سری مسائل کوتاه مدت هست که باید آنها را حل کرد که از آن جمله می توان به قیر، روشنایی، برق، تحویل زمین در برخی نقاط و آب آشامیدنی اشاره کرد که در ستاد اربعین ملی دنبال می کنیم.

وی با اشاره به لزوم تشویق و ترغیب استان های معین اضافه کرد: درخواست داریم این استان ها حضور خود را در مرزهای چذابه و شلمچه پررنگ تر کنند چون حضور آنها فعلا کمرنگ بوده و اگر ورود جدی تری داشته باشند در سال های آینده زیرساخت های بیشتری آماده می شوند.

معاون عمرانی وزیر کشور بیان کرد: یکی از مشکلات مطالبات سال های اخیر پیمانکاران بوده که باید برای آنها ردیف ملی پیش بینی کرد.

جمالی نژاد عنوان کرد: اقدامات باید با توجه به ملاحظات مرزبانی باشد و در اجرایی شدن طرح جامع نیز باید هماهنگی های لازم را با فرماندهی مرزبانی داشته باشند.

وی یادآور شد: ستاد مرکزی اربعین از سه بخش ستادهای استانی، عراق و ۱۲ کمیته تخصصی از جمله زیرساخت تشکیل شده که تمام مسئولیت های آن بر عهده معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان همیاری های شهرداری قرار داده شده است.

معاون عمرانی وزیر کشور در ادامه گفت: این کمیته فعالیت در بخش هایی مانند زیرساخت حمل و نقل، تأمین زمین و زیرساخت های مرزی، خدمات اضطراری مثل امداد و نجات، آتش نشانی و هلال احمر، زیرساخت های خدماتی، ارتباطی، بانکی و غیره را برعهده دارد.

جمالی نژاد خبر داد: طی این مدت اقداماتی از جمله تأمین قیر برای راه های مواصلاتی به میزان ۳۰ هزار تن و تأمین ۱۰ هزار لاستیک برای اتوبوس های همگانی انجام شده است.

وی اظهار کرد: انجام کارهای مقدماتی پرداخت یارانه و بلیط حمل و نقل همگانی و پرداخت اعتبارات ردیف های ملی بودجه ۹۷ را نیز در دستور کار داریم.

معاون عمرانی وزیر کشور بیان کرد: برای شلمچه و چذابه، استان های فارس، بوشهر، کرمان، منطقه چهار و ۶ تهران، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان به عنوان استان های معین تعیین شده اند که باید وزارت کشور آنها را مکلف به حضور پررنگ تری کنند.

جمالی نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم اربعین امسال یک فضای خوب و معنوی برای هموطنان ایجاد و فضایی معنوی را شاهد باشیم.