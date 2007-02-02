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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۰۶

در نیمه دوم سال 86 ؛

تمام پیکره های تبلیغاتی پایتخت در اختیار شهرداری قرار می گیرد

تمام پیکره های تبلیغاتی پایتخت در اختیار شهرداری قرار می گیرد

دستورالعمل ساماندهی پیکره های تبلیغاتی شهر تهران با همکاری شورای شهر ، وزارت ارشاد و شهرداری تهیه شده است که از نیمه دوم سال آینده تمام پیکره های تبلیغاتی پایتخت در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به 600 ساعت کار کارشناسی در این زمینه و رتبه بندی شرکت های تهران ، گفت: در حال حاضر 70 درصد شرکت ها رتبه بندی شده اند تا بر اساس این رتبه بندی جهت اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی اقدام شود.

حجت الله ملا صالحی با بیان اینکه در نیمه اول سال آینده پیکره های تبلیغاتی از مالکیت اشخاص خارج می شود و به شهرداری واگذار خواهد شد ، افزود: در تهران همه فضاهای تبلیغاتی مورد مطالعه قرار گرفته است و به لحاظ زیبایی و ابعاد و رنگ ، جانمایی شده اند.

وی با اعلام کف بر کردن تمام بیلبوردهای تبلیغاتی که مغایر با طرح ساماندهی شهرداری باشد ، گفت: در بزرگراه همت 2 هزار متر مربع فضای تبلیغاتی در نظر گرفته شده است که به صورت محور آزمایشی در حال ساخت است.

ملاصالحی همچنین از پایان کار مطالعاتی 10 محور تهران خبر داد و تاکید کرد: در محورهای حکیم ، یادگار امام ، نیایش ، صدر و چند محور دیگر کار ساماندهی آغاز شده است و پس از آن ، ساماندهی در خیابان ها و کوچه ها نیز به انجام خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اعلام اینکه بعد از این تمام فضای تبلیغاتی شهر در اختیار شهرداری خواهد بود ، تصریح کرد: در سطح شهر پیکره های تبلیغاتی به لحاظ محتوایی و شکلی ، یکنواخت خواهند داشت و تبلیغات را به سمت و سوی تبلیغات فرهنگی سوق خواهیم داد.

کد مطلب 442107

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