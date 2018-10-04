آمادگی مرز مهران برای تردد ۲ میلیون زائر طی ایام اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری شامگاه پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری به بحث اربعین اشاره کرد و گفت: حوزه اربعین که یک مأموریت ملی و مذهبی است، استان ایلام به واسطه مرز مهران در سال های گذشته خوش درخشید و امسال نیز برنامه‌های مختلفی را تهیه و تدوین کرده ایم.

وی تصریح کرد: راه اندازی قرارگاه امام علی(ع) و ۵ قرارگاه فرعی و چند کمیته تخصصی از جمله اقدامات مهم و موثر در اربعین امسال است.

یاری با اشاره به اینکه آنچه که برای ما مهم است امنیت زائران است که با مشارکت همه دستگاه های مسئول و مردم بتوانیم امنیت مطلوب را برای زائران اربعین حسینی فراهم کنیم، افزود: تفاهمنامه های خوبی با همکاری استاندار ایلام با کشور عراق بسته شده و به جمع‌بندی واحد رسیده تا یک خادم خوب برای زائران حسینی باشیم.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: بالغ بر ۴ میلیون زائر سالانه از مرز مهران ورود و خروج می کنند که این اهمیت مرز بین‌المللی مهران را نشان می‌دهد در ایام اربعین نیز بیش از دو میلیون نفر از این مرز تردد می کنند.

پارسال حدود ۱۲۰ هزار زائر بدون مدارک و ویزاداشتیم

وی با اشاره به اینکه با تلاشهای مسئولان اقدامات خوبی در بحث زیرساخت‌ها انجام شده است، گفت: اقدامات پلیس از یک ماه گذشته آغاز شده و سیستم های کنترلی تجهیز و نصب شده است.

یاری گفت: یکی از دغدغه های جدی پلیس در اربعین بحث تصادفات وسیله نقلیه است که امیدواریم زائران عزیز در طول مسیر مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد تصادفات در محورهای مواصلاتی منتهی به مرز نباشیم.

وی عنوان کرد: راه اندازی دفتر کنسولگری در شهر ایلام اقدام مثبت دیگری بود که امسال در استان ایلام انجام شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه توصیه ما به زائران عزیز این است که با مدارک قانونی اعم از گذرنامه و روادید وارد استان شوند، افزود: پارسال حدود ۱۲۰ هزار زائر بدون مدارک و ویزاداشتیم که مجبور شدیم آنها را به شهرهای خودشان باز گردانیم.

سردار نورعلی یاری در پایان به اقدامات در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: قدم های خوبی در پلیس فتا برداشتیم و در این حوزه یک پلیس برتر هستیم.

وی گفت: از مجموع تعداد پرونده‌ها، ۹۹ درصد آنها کشف شده که بیشتر مربوط به برداشت‌های غیرمجاز بوده است.