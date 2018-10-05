به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جشنواره سراسری عکس رشد از رویدادهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش به همت معاونت توسعه منابع و پشتیبانی و دفتر تکنولوژی آموزشی این مجموعه عصر روز یکشنبه ۱۵ مهر در نگارخانه «آینه» موسسه فرهنگی هنری «صبا» وابسته به فرهنگستان هنر گشایش خواهد یافت.

دهمین جشنواره سراسری عکس «رشد» طی این دوره در دو بخش ویژه «مدرسه؛ خانه دوم» و «بازی‌ها و پوشش‌های محلی» برگزار می‌شود، این در حالی است که ۲۵۶ اثر منتخب از میان نزدیک به ۹ هزارعکس حدود یک هزار و ۴۰۰ هنرمند در این نمایشگاه ارائه می‌شود. ضمن اینکه مضمون و محتوای آثار ارائه شده نیز در راستای اهداف آموزشی- تربیتی و نمایی از فرهنگ، سنت، طبیعت و آیین‌های بومی و قومی در پیوند با مدرسه، دانش آموز، تعلیم و تربیت است.

مراسم اختتامیه این جشنواره هم روز ۲۵ مهر با حضور مسئولان عالی وزارت آموزش و پرورش در تالار ایران فرهنگستان هنر برگزار و طی آن نفرات برگزیده در سه بخش جشنواره معرفی خواهند شد.