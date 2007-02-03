معاون مالی اقتصادی سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درگفتگوبا خبرنگار"مهر" گفت: میزان فروش شرکت های تابعه سازمان ایمیدرو در سال 84 حدود 5 هزار میلیارد تومان بود که پیش بینی می شود این رقم درسال جاری به بیش از 6 هزار میلیارد تومان برسد.

ایرج اکبریه میزان فروش شرکت های تابعه این سازمان در9 ماهه امسال را 4500 میلیارد تومان اعلام کرد و افزایش تولید راعلت افزایش در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دانست.

وی درخصوص میزان واگذاری های شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در قالب سهام عدالت ، تصریح کرد: تاکنون 22 درصد از سهام شرکت چادرملو به ارزش حدود 200 میلیارد تومان درقالب سهام عدالت واگذار شده است.

به گفته مشاوروزیر صنایع و معادن، 10 درصد از سهام شرکت گل گهرو همچنین شرکت های سیمانی در بهمن ماه سال جاری واگذارمی شود.

وی بزرگترین واگذاری سهام سازمان ایمیدرودر قالب سهام عدالت را واگذاری سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به ارزش حدود هزار میلیارد ریال دانست و خاطرنشان کرد: کارانتقال سهام این شرکت در بهمن ماه سال جاری صورت خواهد گرفت.

اکبریه افزود: همچنین 25 درصد از سهام فولاد مبارکه و بخشی از سهام شرکت های فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان نیز در سال آینده در قالب سهام عدالت واگذارخواهد شد.