رژیم صهیونیستی راهی جز فرار از منطقه ندارد/کوتاهی دست آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار حسین سلامی پیش از ظهر جمعه در رزمایش سپاهیان محمد رسول الله که در میدان امام علی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه در طول ۴۰ سال گذشته همواره این مردم بودند که نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرده اند، اظهار داشت: پیوند بین امت و ملت می تواند ما را به آرمان های بزرگی که در سر داریم برساند.

وی به اجتماع دیروز بسیجیان در ورزشگاه آزادی اشاره کرد و گفت: این اجتماع و نیز حملات موشکی ما به تروریست های تکفیری روح اقتدار و مقاومت ما را بار دیگر به جهانیان نشان داد.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: در سایه وفاداری به آرمان های بزرگ است که می توانیم اعتبار جهانی برای خود به دست آوریم به طوریکه ملتی را در جهان پیدا نمی کنید که ۴۰ سال یک تنه در برابر همه زورگویی های جهان استکبار ایستاده باشد و همچنان نیز با عزت باشد.

وی با بیان اینکه ما دشمنان متعددی را در این راه تاکنون شکست داده ایم و در یکی از نابرابرترین جنگ های تاریخ توانستیم سربلند بیرون بیاییم.

سردار سلامی افزود: ما در این جنگ با تاسی به آموزه های عاشورایی خود و نیز با کمک از خداوند توانستیم جنگ یک تنه را به نفع خود تمام کنیم و نمونه ای از مقاومت را در جهان به نمایش بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه قرار دشمن بر این بود تا خاورمیانه ای جدید آن هم به سرکردگی رژیم صهیونیستی را در منطقه ایجاد کند اما همه آرزوهای آنها بر باد رفت، اظهار داشت: بیداری اسلامی تشییع جنازه سیاسی امریکا را در منطقه رقم زد.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: آمریکا به اذعان خود ۷ تریلیون دلار در جنگ ها تاکنون هزینه کرده است اما به اراده خداوند و مقاومت ملت های مبارز تاکنون نتوانسته از این هزینه بهره برداری داشته باشد و با شکست روبرو شده است.

وی تصریح کرد: دشمن از تامین امنیت اسرائیل اکنون عاجز شده است و نتوانست اختیار عراق و سوریه را در این منطقه به دست بگیرد.

سردار سلامی ادامه داد: در ادامه شکست های آمریکا از سوی دیگر مقاومت اقتصادی مردم ما جواب داد و هدف آنها از منزوی کردن ایران در جهان محقق نشد.

وی با بیان اینکه جنگ سرد روسیه و آمریکا دوباره از سر گرفته شده است، افزود: کشورهایی همچون ترکیه که زمانی با آمریکا متحد بودند اکنون با دشمنی در این کشور هستند و چین با آمریکا جنگ اقتصادی در پیش گرفته است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه از طرف دیگر برقراری ارتباط آمریکا با اتحادیه اروپا دچار چالش شده است، تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب روز گذشته فرمودند ما به زودی شکست بزرگ دیگری را به امریکا تحمیل خواهیم کرد و آنها نخواهند توانست ما را به مذاکره مجبور کنند.

وی ادامه داد: دشمن اکنون مهار قدرت ما در منطقه خاورمیانه را هدف قرار داده است چراکه در سال ها اخیر محور مقاومت با حضور ایران در منطقه شکل گرفت و ما محاسبات دشمن را در این محدوده دچار چالش کردیم.

سردار سلامی با اشاره به اینکه نفوذ ایران در منطقه با تجهیزات نظامی نیست و ما با آموزه های عاشورایی و امام حسین در ملت ها نفوذ کرده ایم، اظهار داشت: مهار این نفوذ حتی از دست ما هم خارج است.

وی تصریح کرد: ظرفیت ملت ایران اکنون از چالش هایی که در حوزه اقتصاد به وجود آمده است بیشتر است و به زودی دست امریکا را از جهان اسلام کوتاه می کنیم همانگونه که موشک هایمان دست پرورده های امریکا را هدف قرار داد.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: نخست وزیر رژیم صهیونستی این را بداند که راهی جز فرار کردن از منطقه را نخواهد داشت و باید برای فرار شنا کردن در دریای مدیترانه را بیاموزد.