به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز صالحی در خطبه های این هفته نماز جمعه الشتر ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: کارکنان نیروی انتظامی حافظان امنیت هستند، وجود افراد هنجارشکن امنیت مردم و جامعه را دچار آسیب می کنند و باید نیروی با قدرت بازدارنده در مقابل آنان ایستادگی کند و این رسالت و وظیفه ای سنگین است.

وی تصریح کرد: تامین آرامش و امنیت در جامعه بر دوش نیروی انتظامی است و تحقق این امر مستلزم فراهم آوردن امکانات و وجود افراد باتجربه و متخصص است.

امام جمعه موقت الشتر افزود: ما نیز باید با تلاش و کوشش این عزیزان را در نیروی انتظامی یاری کنیم، در شهرستان سلسله به واسطه حضور این عزیزان شاهد آرامش و امنیت مطلوبی هستیم.

حجت الاسلام صالحی با تاکید بر اینکه شاهد اقتدار و نمایش قدرت جمهوری اسلامی ایران هستیم، گفت: نیروهای سپاه در جواب حادثه تروریستی اهواز با موشک جواب دندان شکن دادند، بمباران پهپادها نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود و بازتاب ویژه آن در رسانه‌های خارجی را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه ما دنبال صلح و آرامش هستیم و کسی که بخواهد این آرامش را بگیرد جواب دندان شکن خواهد دید، تصریح کرد: توان موشکی ایران اسلامی امروز به اوج خود رسیده است.

امام جمعه موقت الشتر با اشاره به صحنه قدرت نمایی بسیجیان کشور اظهار داشت: رهبری سخنان مهمی در جمع بسیجیان ایراد کردند و بیان کردند که عزت ایران و قدرت جمهوری اسلامی شکست نا پذیر است.

حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: آخرین راه چاره آمریکایی ها تحریم ملت ایران بود و این نشان از آن است که آمریکا نتوانسته به هیچ روشی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کند. ایران با پشت سر گذاشتن تحریم ها سیلی دیگری به آمریکایی ها خواهد زد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت، مجلس و قوه قضاییه وظایفی دارند، باید در بحث کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار اقدام ویژه کنند، گفت: کنترل و نظارت بر بازار در شهرستان سلسله نیز باید دنبال شود، نرخ کالا در مغازه ها باید یکی باشد، از اتحادیه صنوف شهرستان سلسله می خواهیم که نظارت بیشتری بر کلیه بازاریان داشته باشند.