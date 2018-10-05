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۱۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

در حاشیه نماز جمعه خرم‌آباد صورت گرفت؛

اعتراض جمعی از جوانان خرم‌آبادی در مخالفت با تصویب «اف ای تی اف»

اعتراض جمعی از جوانان خرم‌آبادی در مخالفت با تصویب «اف ای تی اف»

خرم‌آباد- تعدادی از جوانان خرم‌آبادی در مخالفت با تصویب «اف ای تی اف» با در دست داشتن پلاکاردهایی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نماز جمعه این هفته خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر، تعدادی از جوانان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مخالفت با تصویب  «اف ای تی اف» تجمع کردند.

شفافیت آراء نمایندگان مجلس از دیگر خواسته های افراد حاضر در این تجمع بود.

کد مطلب 4421370

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