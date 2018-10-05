به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نماز جمعه این هفته خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر، تعدادی از جوانان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مخالفت با تصویب «اف ای تی اف» تجمع کردند.

شفافیت آراء نمایندگان مجلس از دیگر خواسته های افراد حاضر در این تجمع بود.